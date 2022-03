THERMALTAKE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le UX 210 ARGB.



Le ventirad UX210 ARGB Lighting dispose d'ailettes optimisées et de caloducs en cuivre en forme de U. Il est doté de LED adressables qui offrent de superbes effets lumineux, synchronisables via la carte mère. Le ventirad UX210 ARGB est compatible avec les sockets universels Intel et AMD.











16,8 millions de couleurs



Avec le ventirad UX210, profitez d'une performance de refroidissement fiable et de superbes effets lumineux. Ses 10 LED adressables haute luminosité et ses 16,8 millions de couleurs offrent une belle expérience RGB.



Synchronisation via le logiciel RGB de la carte mère



Conçu pour pouvoir être synchronisé avec ASUS Aura Sync, ASRock RGB LED, GIGABYTE RGB Fusion et MSI Mystic Light Sync. Le ventirad UX210 prend en charge les cartes mères dotées d'un connecteur RGB adressable 5V, ce qui permet de contrôler directement les effets lumineux.



Base en cuivre haute performance et caloducs en forme de U



La base en cuivre garantit un contact parfait avec le processeur et la pâte thermique ; les cinq caloducs de 06 mm de diamètre assurent une excellente circulation de l'air, gage d'une excellente performance de refroidissement. Il affiche une capacité de refroidissement de 150W .



CONCEPTION À HAUT DÉBIT D'AIR



Les pales du ventilateur sont conçues pour générer un grand volume d'air qui traverse le dissipateur thermique en aluminium, quel que soit l'angle, assurant un flux d'air constant et un refroidissement efficace.



FIABILITÉ DU MÉCANISME À PALIER HYDRAULIQUE



Le roulement hydraulique s'auto-lubrifie avec une substance de haute qualité diminuant le frottement, ce qui réduit les bruits de fonctionnement et améliore l'efficacité thermique. Le bouchon d'étanchéité empêche la fuite du lubrifiant et prolonge la durée de vie.



FACILITÉ DE MONTAGE



Le kit de montage permet une installation sans problème. L'UX210 inclut une plaque arrière tout-en-un compatible avec tous les derniers sockets Intel et AMD.



- Intel : LGA 2066/2011/2011-3/1366/1200/1156/1155/1151/1150,

- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D