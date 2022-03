La gamme complète d'ordinateurs portables ThinkPad inspire la productivité et la flexibilité de l'entreprise.



Lenovo a annoncé aujourd'hui les derniers ajouts à la gamme ThinkPad : les X13 et X13 Yoga Gen 3, ainsi que les ordinateurs portables ThinkPad série L de troisième génération rafraîchis, conçus pour donner du pouvoir à une main-d'œuvre hybride grâce à des fonctions de collaboration et de connectivité améliorées. Après le dévoilement du tout dernier ThinkPad X1 et de la toute nouvelle série Z au CES, et plus récemment des ThinkPad X13 innovants et de la série T mise à jour, le rafraîchissement des séries X et L du ThinkPad complète l'un des portefeuilles d'ordinateurs portables professionnels les plus complets qui soient. Conçus pour offrir aux clients le meilleur choix, les ThinkPad s'appuient sur les principes fondamentaux que sont le design, l'innovation et la qualité. Axés sur l'amélioration des fonctions fondamentales qui alimentent le travail hybride, les derniers ordinateurs portables offrent des améliorations telles que Dolby Voice, des caméras FHD, Wi-Fi 6E1, 5G sub6 et 4G LTE WAN sans fil, et des options de batterie sur certains modèles pour le meilleur choix entre la mobilité légère et la flexibilité de l'autonomie prolongée.







Avec des effectifs de plus en plus dispersés, la sécurité reste la préoccupation numéro un des décideurs informatiques. La protection matérielle et logicielle ThinkShield qui intègre un module de plateforme de confiance (TPM) avec les PC centraux Windows 11 Secured renforce la sécurité sous tous les angles. Les fonctions de sécurité complémentaires intégrées à Intel Hardware Shield, disponibles exclusivement sur les appareils basés sur la plateforme Intel vPro ou sur les processeurs AMD Ryzen PRO 6000 Series avec AMD PRO Security, démontrent la philosophie "secure by design" du ThinkPad. En outre, ThinkPad intègre le lecteur d'empreintes digitales en option dans le bouton d'alimentation pour plus de commodité.







La troisième génération de ThinkPad X13, X13 Yoga, ainsi que les modèles L13, L13 Yoga et L14 et L15 renforcent la stratégie de Lenovo visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous en proposant une technologie PC qui apporte une valeur réelle. Lenovo s'efforce de réduire son impact sur l'environnement en incluant des matériaux plastiques recyclés à contenu post-consommation (PCC) dans le boîtier du haut-parleur, les supports de batterie et les adaptateurs secteur des ThinkPad annoncés aujourd'hui. De même, ces ordinateurs portables ThinkPad comprennent un emballage recyclé et/ou durable à 90 % et sont certifiés ENERGY STAR et enregistrés EPEAT pour leur conformité aux normes environnementales et d'économie d'énergie.



Les hautes performances sont assurées grâce aux dernières plates-formes de calcul fonctionnant sous Windows 11 Pro, tous les modèles étant disponibles jusqu'à Intel vPro avec des processeurs Intel Core de 12e génération et des cartes graphiques Intel Iris Xe ; le ThinkPad X13 Gen 3 est alimenté en option par des processeurs AMD Ryzen PRO série 6000 avec des cartes graphiques AMD Radeon 600M ; et des processeurs AMD Ryzen PRO série 5000 sur la série ThinkPad L.



ThinkPad continue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final dans les domaines qui comptent vraiment :



- Dolby Voice, désormais disponible sur tous les modèles, offre des expériences de conférence exceptionnelles grâce à la technologie audio spatiale qui sépare les voix pour une réunion plus naturelle et moins fatigante lors de l'utilisation de services compatibles. Dolby Voice optimise également les performances des haut-parleurs et des microphones grâce à des fonctions telles que le nivellement dynamique, qui s'adapte automatiquement aux voix plus faibles ou plus éloignées, et la suppression du bruit, qui réduit les bruits de fond et l'écho indésirables, quelle que soit la plate-forme de réunion utilisée.

- Les caméras IR FHD en option, avec obturateur pour la confidentialité, améliorent la qualité de la vidéoconférence et ajoutent la commodité de la connexion Windows Hello.

- Nous continuons à rechercher le leadership en matière de connectivité afin de maximiser les conférences sans mémoire tampon et de permettre une collaboration efficace dans le cloud, pratiquement partout. Tous les modèles ThinkPad annoncés aujourd'hui comprennent des options 4G LTE pour permettre des vitesses de connexion WAN sans fil (WWAN) plus rapides, une première pour le L13 et le L13 Yoga. Le ThinkPad X13 Gen 3 est également disponible avec l'option 5G sub6 pour des connexions ultra-rapides. Le Wi-Fi 6E en option est disponible pour maintenir des vitesses de connexion optimales sur les réseaux saturés.

- Le TrackPad de 115 mm, 15 % plus grand, améliore la convivialité pour les utilisateurs de touchpad.



Certains modèles présentent également des caractéristiques uniques :



- Les ThinkPad X13 Yoga et X13 Gen 3 sont dotés de haut-parleurs orientés vers l'utilisateur pour un son amélioré compatible avec le système de haut-parleurs Dolby Audio et offrent une option d'affichage Dolby Vision à faible consommation d'énergie avec la technologie Low Blue Light. Les modèles Intel sont également conçus sur la plateforme Intel Evo pour répondre à des exigences d'expérience spécifiques.

- Le ThinkPad X13 Gen 3 est disponible avec des options de batterie de 41Wh et 54,7 Wh, cette dernière offrant jusqu'à 40% d'autonomie supplémentaire par rapport à l'option la plus petite.

- Les ThinkPad L14 et L15 Gen 3 présentent des facteurs de forme redessinés, disponibles dans une nouvelle couleur Thunder Black, avec des bords plus étroits et des rapports écran/corps plus élevés, ce qui donne des appareils plus fins et plus légers. Les ordinateurs portables sont également disponibles avec des batteries de 42Whr, 57Whr ou 63Whr pour le meilleur choix entre mobilité légère et autonomie prolongée.

- Les ThinkPad L13 Yoga et L13 Gen 3 sont disponibles en Thunder Black ou dans une nouvelle couleur Storm Grey et ont été redessinés pour passer à des écrans de rapport d'aspect 16:10, y compris un nouvel écran optionnel de 13,3 pouces à 500nit avec PrivacyGuard pour une meilleure sécurité de l'écran dans les environnements publics.



Les ordinateurs portables Lenovo ThinkPad continuent de repousser les limites, non seulement par des innovations révolutionnaires, mais aussi en offrant un vaste choix aux clients. La taille unique ne convient pas à tous. Les effectifs hybrides et les décideurs informatiques ont des besoins et des exigences différents dans une multitude de segments de clientèle et de cas d'utilisation. Notre priorité est de satisfaire les utilisateurs finaux avec des appareils productifs et collaboratifs, et de simplifier la charge de support et de gestion du personnel informatique.



Disponibilité et Prix



- ThinkPad X13 Yoga Gen 3 - Juin 2022 - 1 369 Dollars,

- ThinkPad X13 Gen 3 i - Juin 2022 - 1 179 Dollars,

- ThinkPad L13 Gen 3 i - Mai 2022 - 859 Dollars,

- ThinkPad L13 Yoga Gen 3 i - Mai 2022 - 1 039 Dollars,

- ThinkPad L14 Gen 3 i - Mai 2022 - 929 Dollars,

- ThinkPad L15 Gen 3 i - Mai 2022 - 929 Dollars,

- ThinkPad X13 Gen 3 AMD - Juin 2022 - 1 119 Dollars,

- ThinkPad L13 Gen 3 AMD - Mai 2022 - 799 Dollars,

- ThinkPad L13 Yoga Gen 3 AMD - Mai 2022 - 979 Dollars,

- ThinkPad L14 Gen 3 AMD - Avril 2022 - 869 Dollars,

- ThinkPad L15 Gen 3 AMD - Avril 2022 - 869 Dollars.



TECHPOWERUP