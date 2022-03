ViewSonic ouvre une nouvelle ère de jeu avec l'innovant moniteur de jeu portable VX1755.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, dévoile le nouveau moniteur VX1755 - un écran de jeu portable révolutionnaire. Construit pour maximiser la mobilité sans perdre aucune opportunité de jeu, ce moniteur mince et compact améliore le jeu mobile, PC et console même en déplacement. C'est le compagnon idéal des joueurs pour étendre leur expérience de jeu ou pour réaliser une configuration de bureau à deux écrans.







" Nous vivons dans un monde de plus en plus mobile où les gens ont besoin de plus d'appareils portables pour se connecter, travailler et jouer. La gamme de moniteurs portables de ViewSonic est conçue pour élever tous les aspects de la vie d'une personne, et nous continuerons à développer des solutions innovantes pour s'adapter aux modes de vie changeants de nos clients ", a déclaré Oscar Lin, directeur général de l'activité moniteurs chez ViewSonic. "Nous sommes ravis de lancer notre premier moniteur de jeu portable qui donne aux joueurs plus de moyens de jouer où qu'ils soient."







Taillé dans des lignes sublimes et épurées, le moniteur de jeu portable VX1755 de 17,3 pouces présente un profil fin de 0,6 pouce pesant moins de 1 kg - ce qui le rend léger et compact pour se glisser dans la plupart des sacs de voyage et des bagages à main. Pour ceux qui aiment jouer sur la Nintendo Switch ou regarder leurs séries télévisées préférées sur leur téléphone portable, la béquille intégrée intuitive de l'écran 1080p natif peut également être réglée de 0 à 62 degrés, et elle oriente automatiquement l'écran pour présenter au mieux le contenu. Offrant aux utilisateurs une surface d'écran supplémentaire pour une expérience visuelle immersive.







Doté de deux ports USB Type-C construits avec une alimentation bidirectionnelle, le VX1755 permet aux joueurs d'en utiliser un pour connecter une grande variété de périphériques et l'autre pour l'alimentation. Le moniteur est également doté d'une connectivité mini-HDMI et d'une prise casque de 3,5 mm, ce qui permet de transformer n'importe quel espace en un mini home cinéma par simple branchement sur un téléphone portable.



Conçu avec un taux de rafraîchissement extrêmement rapide de 144 Hz, un temps de réponse de 4 ms et la technologie AMD FreeSync Premium, les joueurs peuvent s'attendre à des images fluides et sans décalage dans les jeux rapides, ce qui leur donne un avantage dans les jeux de tir à la première personne, les courses ou les titres de stratégie en temps réel. Intégrée à une paire de haut-parleurs frontaux, chaque son est dirigé directement vers l'utilisateur pour une expérience audio plus claire.



La polyvalence et la portabilité du VX1755 permettent aux utilisateurs d'étendre leur bureau et de profiter pleinement du travail, de l'étude ou du jeu, où qu'ils soient. Il rejoint la gamme d'appareils portables de ViewSonic, tels que le 16" TD1655, le 16" VG1655 et le 16" VA1655, qui sont conçus pour surmonter les limitations d'un seul écran et d'un seul lieu.



Caractéristiques principales du VX1755 :



- Écran 17,3" 1080p natif,

- Taux de rafraîchissement de 144 Hz et temps de réponse de 4 ms,

- Technologie AMD FreeSync Premium,

- Connectivité sans souci avec USB Type-C et Mini-HDMI,

- Double haut-parleurs intégrés.



TECHPOWERUP