AMD apporte le support officiel de Ryzen 5000 aux cartes mères à puce de la série 300.



AMD a annoncé le support officiel des processeurs de bureau Ryzen 5000 "Zen 3" aux plus anciennes cartes mères Socket AM4, qui sont basées sur les modèles de chipset AMD de la série 300 - X370, B350 et A320.











La société collabore avec les fabricants de cartes mères et d'ordinateurs de bureau pré-construits pour pousser les mises à jour du firmware UEFI avec le support. En plus de Ryzen 5000, cela ajouterait également le support de Ryzen 3000 et Ryzen 4000 "Zen 2". Les mises à jour du firmware des cartes mères qui ajoutent le support de Ryzen 5000 encapsuleront le microcode AGESA V2 PI 1.2.0.7, donc cherchez cette version AGESA dans le change-log de la mise à jour du firmware. AMD s'attend à ce que les fournisseurs de cartes mères et de systèmes pré-intégrés commencent à diffuser ces mises à jour à partir de mai 2022.



TECHPOWERUP