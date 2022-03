AMD lance le processeur ultime pour le jeu et complète sa gamme de processeurs Ryzen pour des performances enthousiasmantes

AMD (NASDAQ: AMD) annonce le prix et la disponibilité du processeur AMD Ryzen™ 7 5800X3D. A la pointe de l’innovation et offrant le summum des performances pour le jeu, le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D est le premier processeur Ryzen à bénéficier de la technologie AMD 3D V-Cache™. Grâce à cette technologie avant-gardiste, le 5800X3D propose des performances 15% supérieures en jeu face aux processeurs ne disposant pas de technologie de mémoire cache empilée1 et s’affiche comme le processeur de jeu le plus avancé au monde2. AMD annonce également de nouveaux modèles de processeurs Ryzen 7, 5 et 3 ainsi qu’une compatibilité chipset étendue pour proposer aux utilisateurs PC enthousiastes plus d’options dans la création d’expériences de jeu pleinement adéquates.



« Que vous soyez un précurseur à la recherche de performances gaming ultime avec le premier processeur Ryzen disposant de la technologie AMD 3D V-Cache ou un joueur qui monte sa première configuration, vous bénéficierez de la meilleure expérience avec AMD » indique Saeid Moshkelani, senior vice president general manager, Client Business Unit, AMD. « Avec cette annonce, AMD propose aux utilisateurs l’avantage du choix avec des performances de pointe en jeu pour tous les types de configurations ».



Prix et disponibilité AMD Ryzen 7 5800X3D

Lors du CES 2022, AMD a annoncé le processeur Ryzen 7 5800X3D comme doté de 8 cœurs d’exécution et étant le premier à profiter de la technologie AMD 3D V-Cache, pour les performances gaming 1080p les plus rapides sur une sélection de titres face à d’autres sur le marché.3 AMD annonce aujourd’hui la disponibilité globale de ce processeur dès le 20 avril au prix suggéré (SEP) de 449$ USD.



Nouveaux processeurs AMD Ryzen grand public

AMD lance une gamme de nouveaux processeurs de bureau s’appuyant sur la puissance des architectures « Zen 3 » et « Zen 2 ». Ces processeurs grand public sont la solution idéale pour les nouvelles configurations PC avec jusqu’à 8 cœurs et 16 threads et 36 Mo de mémoire cache pour le processeur AMD Ryzen 7 5700X. Tous les nouveaux processeurs Ryzen 5 et Ryzen 3 annoncés ce jour sont livrés avec le refroidissement AMD Wraith Stealth et seront disponibles à partir du 4 avril.





Prise en charge étendue pour les cartes mères de la gamme AMD 300

Parallèlement à ces nouveaux processeurs, AMD annonce la prise en charge des processeurs Ryzen 5000 Series sur les chipsets AMD 300 Series, incluant notamment les nouveaux processeurs annoncés ce jour. Les derniers processeurs AMD Ryzen 5000 Series seront pris en charge par les chipsets AMD X370, B350 et A320, pour offrir une mise à niveau sans effort vers la performance « Zen 3 ». Des BIOS BETA sont attendus pour une disponibilité dans le courant du mois d’avril.



