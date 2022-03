Les sorties Netflix de la semaine #79.







Top Boy – saison 2



Résumé : Une série policière dramatique avec Ashley Walters et Kane Robinson, créée et écrite par Ronan Bennett.



Un trailer : Cliquez ICI.



Light the night – saison 3



Résumé : Dans le quartier chaud du Taipei des années 80, les hôtesses d’un club japonais populaire se débattent entre jalousie, chagrin, amour et amitié.



Un trailer : Cliquez ICI.



Riverdale – Deuxième partie de la saison 6



Résumé : Cette série pour ados déjantée et pleine d’ironie reprend les personnages de la bande dessinée Archie pour une version moderne « sombre et divertissante », d’après Slate.



Un trailer : Cliquez ICI.



Voici la liste complète des sorties de la semaine :



- Adam by eve,

- Marilyn a les yeux noirs,

- Team Zenko Go – Saison 1,

- Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous,

- Bad Vegan: arnaque au menu,

- The Swimming pool,

- Trois tonnes : braquage record au Brésil – Saison 1,

- Le fugitif et l’enfant,

- La Piscine,

- Christine,

- Le Procès,

- Les Choses de la vie,

- Max et les ferrailleurs,

- L’important c’est d’aimer,

- Une femme à sa fenêtre,

- Une amie au poil,

- La bonne terre – Saison 1,

- Black Crab (avec Noomi Rapace),

- Human resources,

- Top Boy – Saison 2,

- Drôle,

- Alessandro Cattelan : One Simple Question,

- Contrecoups,

- Light the night – Partie 3,

- Young, Famous & African,

- The cursed – Saison 1,

- Bien plus qu’un au revoir,

- Cherche l’amour éperdument – Saison 1,

- Les monstres de Cracovie – Saison 1,

- Barbie : grandes vies, grands rêves,

- Riverdale – Deuxième partie de la saison 6.



VONGURU