L'API Microsoft DirectStorage est disponible, mais sans décompression accélérée par le GPU.



Microsoft a officiellement lancé l'API DirectStorage sur la plate-forme Windows PC, lundi. L'API permet des interactions de données directes entre le GPU, la mémoire graphique et un périphérique de stockage, de sorte que les jeux ont un chemin plus direct pour diffuser les actifs de jeu vers le matériel graphique. L'API est compatible à la fois avec Windows 10 et Windows 11, bien que Microsoft recommande ce dernier, pour les "optimisations de stockage intégrées". En outre, contrairement à ce qui avait été signalé précédemment, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un périphérique de stockage basé sur NVMe, tel qu'un SSD M.2 avec interface PCIe/NVMe. Même un SSD SATA avec le protocole AHCI fera l'affaire. Microsoft recommande toutefois l'utilisation d'un SSD NVMe pour obtenir les meilleures performances.







Il y a cependant un hic. Microsoft ne lance pas encore la fonctionnalité phare de l'API DirectStorage, à savoir la décompression des ressources accélérée par le GPU. Cette fonctionnalité permet aux GPU d'utiliser des shaders de calcul pour décompresser les ressources de jeu stockées dans des bibliothèques de ressources compressées sur le disque. La plupart des jeux stockent leurs ressources locales de cette manière, afin de préserver leur empreinte sur le disque. Sans cette fonctionnalité, à moins qu'un code de jeu spécial ne soit développé par le développeur pour utiliser le GPGPU pour la décompression des ressources, les ressources de jeu compressées doivent toujours être compressées par le CPU, ce qui allonge le pipeline. Microsoft a déclaré que l'activation de la décompression accélérée par le GPU est "la prochaine étape de sa feuille de route".



TECHPOWERUP