Les drivers Logitech Gaming Software mis à jour pour le mode HVCI de Windows 10/11.

Alors qu'on pensait que le pack de pilotes Logitech Gaming Software, aussi connu sous son sigle LGS, ne serait plus du tout mis à jour pour les périphériques de jeu Logitech, le constructeur vient à notre grande surprise de publier la nouvelle version 9.04.28 datée du 10 mars 2022. Celle-ci succède à la version 9.02.65 sortie en octobre 2018 soit il y a quand même trois ans et demi !







Pour rappel, durant l'été 2018 Logitech lançait la nouvelle application G HUB qui offre une interface graphique modernisée et plusieurs nouvelles fonctionnalités. Pour autant, tous les périphériques de jeu Logitech ne sont pas supportés par le G HUB et certains anciens produits sont malheureusement restés bloqués au pilote LGS ce qui a d'ailleurs obligé certains utilisateurs à faire cohabiter sur le même système le LGS et le G HUB pour configurer l'ensemble de leurs périphériques (claviers, souris, casque audio...). L'arrêt du développement du pilote LGS était donc devenu un gros problème pour ceux qui utilisent toujours un vieux périphérique surtout avec les nouvelles fonctionnalités de sécurité de Windows 10 et de Windows 11.



Ces deux OS proposent en effet la fonction Intégrité de la mémoire, aussi appelée Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI), qui permet d'isoler dans la mémoire les pilotes de périphériques du reste du système pour empêcher l'injection de code malveillant. Si cette isolation du noyau basée sur la virtualisation était la plupart du temps désactivée par défaut sur les machines Windows 10, avec Windows 11 elle est activée par défaut sur une majorité de PC. Un problème se pose donc si les pilotes ne supportent pas ce mode HCVI car cela peut empêcher le pilote d'être chargé ou causer des soucis de compatibilité ce qui était justement le cas des drivers inclus dans le pack Logitech Gaming Software.



Cette mise à jour 9.04.28 du LGS et le pilote USB 9.04.015.0 inclus ajoutent donc justement la compatibilité avec la sécurité HVCI de Windows 10 et de Windows 11. Les utilisateurs qui possèdent un ancien périphérique de jeu Logitech sont invités à l'installer et ils pourront activer de nouveau l'intégrité de la mémoire dans les paramètres de Windows s'ils avaient dû la désactiver à cause du LGS.



Pour rappel, Logitech avait également mis à jour en 2020 le pilote SetPoint pour les claviers et souris de la gamme bureautique afin d'ajouter, là aussi, la compatibilité avec le mode HVCI.



A noter que le Logitech Gaming Software 9.04.28 supporte désormais uniquement les systèmes Windows 10 (32/64 bit) et Windows 11 (64 bit). Logitech a mis fin au support des systèmes Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 avec lesquels cette mise à jour refuse de s'installer. Pour ces derniers, il faut donc en rester à la version 9.02.65 de 2018.



Liste des périphériques Logitech compatibles avec le LGS mais incompatibles avec le G HUB



- G11 Gaming Keyboard,

- G13 Advanced Gameboard,

- G15 Gaming Keyboard,

- G15 Keyboard,

- G19 Keyboard for Gaming,

- G19s Gaming Keyboard,

- Gaming Combo G100,

- Gaming Keyboard G105,

- Gaming Keyboard G105 : Made for Call of Duty Modern Warfare 3,

- Gaming Keyboard G110,

- Gaming Keyboard G510,

- G510s Gaming Keyboard,

- G512 GX Blue Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G512 Linear Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G512 Tactile Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G513 GX Blue Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G513 Linear Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G513 Tactile Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G513 Tactile Silver RGB Mechanical Gaming Keyboard,

- G710 Mechanical Gaming Keyboard,

- G710+ Mechanical Gaming Keyboard,

- G9 Laser Mouse,

- G9x Laser Mouse,

- Laser Mouse G9X : Made for Call of Duty Modern Warfare 3,

- G90 Optical Gaming Mouse,

- G100s Optical Gaming Mouse,

- G103 Prodigy Gaming Mouse,

- Gaming Mouse G300,

- G300s Optical Gaming Mouse,

- Optical Gaming Mouse G400,

- G400s Optical Gaming Mouse,

- Gaming Mouse G500,

- G500s Laser Gaming Mouse,

- MX518 Gaming-Grade Optical Mouse,

- MX518 Optical Gaming Mouse,

- Wireless Gaming Mouse G700,

- G700s Rechargeable Gaming Mouse,

- G35 Surround Sound Headset,

- Wireless Gaming Headset G930.



D'autres périphériques Logitech plus récents sont compatibles avec le LGS mais nous ne les avons volontairement pas mentionnés dans la liste ci-dessus car il est préférable de les configurer avec le logiciel G HUB.



Téléchargement des drivers Logitech Gaming Software 9.04.28 WHQL



- Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



