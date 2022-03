MSI nous propose un nouveau PC portable : Le GS77 Stealth 12UH-014FR.



Expérimentez performances et mobilité. En combinant des fonctionnalités gaming et professionnelles, le nouvel ordinateur portable Stealth GS77 est fait pour tous les utilisateurs. Le Stealth GS77 arbore un châssis métallique noir obtenu par méthode de sablage et dispose de charnières renforcées. Il saura devenir un compagnon à la fois audacieux et discret des amateurs de jeux vidéo et de technologies.















L'ARCHITECTURE MULTICŒUR RÉINVENTÉE



Grâce aux derniers processeurs Intel Core i9 de 12ᵉ génération, l'ordinateur portable Stealth GS77 vous offre un coup de fouet en termes d'amélioration des performances pour tous vos projets multitâches et tous vos jeux les plus exigeants.



GEFORCE RTX™ SÉRIE 30

THE ULTIMATE PLAY



Les cartes graphiques NVIDIA®GeForce RTX™ 30 Series Laptop GPU offrent des performances ultimes à tous les joueurs et créateurs. Optimisés par Ampere, l'architecture NVIDIA RTX de seconde génération, ces produits de haute technologie délivrent des fonctionnalités d'IA de pointe telles que le DLSS ainsi qu'un rendu graphique ultra-immersif grâce au ray tracing. Aussi, la technologie Max-Q utilise l'IA et de nouvelles optimisations système pour rendre les ordinateurs portables de jeu haute performance plus fins et plus rapides et meilleurs que jamais.



DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES GRÂCE À L'IA



La technologie NVIDIA DLSS donne un coup d'accélérateur à vos jeux sans en compromettre la qualité d'images. Avec, vous pouvez pousser les réglages et la résolution pour une expérience visuelle optimisée !



UNE EXPÉRIENCE PLUS IMMERSIVE



Considéré comme le Saint Graal des technologies graphiques dans l'industrie des jeux vidéo, le ray tracing permet de simuler le comportement physique de la lumière afin d'offrir un rendu cinématographique en temps réel d'une beauté sans précédent - y compris dans les jeux les plus intenses. Les cœurs RT de 2nde génération lui permettent des performances toujours optimales.



PUISSANCE ET PERFORMANCES



La technologie Max-Q permet de concevoir les PC portables les plus fins, rapides et légers au monde. Elle utilise l'IA pour rendre les ordinateurs portables gaming plus performants que jamais.



REFROIDISSEMENT RÉVOLUTIONNAIRE POUR LE GAMING NOUVELLE GÉNÉRATION



L'ordinateur portable GS77 intègre le nouveau système de refroidissement Cooler Boost 5 qui dispose de deux ventilateurs et de six caloducs qui travaillent de concert pour assurer de grandes performances même lors des moments de jeu les plus extrêmes.



SYSTÈME AUDIO À SIX HAUT-PARLEURS



Le Stealth GS77 intègre un total de six haut-parleurs surround contrôlés par le système Dynaudio reconnu dans le monde entier. Il est également équipé de deux paires de haut-parleurs avec double annulation de force et d'une paire de tweeters pour répondre aux demandes des audiophiles exigeants.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 4 199.95 euros.



MSI