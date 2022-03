Akasa annonce le boîtier Fanless NUC Newton A50 pour les cartes mères ASUS PN50/PN51.



Akasa, a publié le dernier modèle de ses boîtiers sans ventilateur à petit facteur de forme, en présentant le Newton A50 ! Le tout nouveau Newton est ultra-compact, avec des dimensions de seulement 169 x 115,5 x 68,5 mm (1,3L). Le boîtier supporte les cartes mères ASUS PN50 et PN51, qui sont équipées des derniers processeurs mobiles Ryzen 4000 et 5000 (respectivement) pour les meilleures performances dans sa catégorie de taille.







Le design petit mais puissant de cette mallette la rend parfaite pour les petits espaces ou les configurations de bureau minimalistes. Les panneaux élégants et futuristes combinés à cette forme ultra-compacte signifient que le boîtier peut être utilisé de nombreuses façons ; soit comme un ajout discret à un bureau, pour les petites installations de bureau, soit caché pour une esthétique propre et vraiment silencieuse. Pour profiter pleinement du silence, l'utilisation de SSD est essentielle pour une expérience sans bruit - les boîtiers ont suffisamment d'espace pour un SSD M.2 et un SSD/HDD 2,5".







L'effet aluminium brossé du Newton A50 d'Akasa est minimaliste et garde un profil bas, fournissant un excellent refroidissement pour les cartes mères PN50/PN51 ; celles-ci peuvent être installées rapidement et facilement, et être opérationnelles en une demi-heure. Le boîtier prend entièrement en charge le large éventail de ports des cartes compatibles, ce qui permet de rester connecté plus facilement que jamais. Des accessoires supplémentaires sont également disponibles à la vente ; les câbles en queue de cochon (A-ATC01-GR) et les antennes (A-ATN01-BK) d'Akasa sont les compagnons parfaits pour booster la connexion sans fil de votre PC.



Les processeurs mobiles de la série Ryzen 5000 d'AMD font leur entrée dans le domaine de la puissance informatique compacte ; avec les graphiques intégrés Radeon Vega 7, la configuration peut être utilisée pour les applications domestiques, de bureau, d'informatique périphérique et de jeux légers. Les cartes peuvent également prendre en charge un écran 8K ou quatre écrans 4K, ce qui permet d'utiliser le système pour la signalisation numérique et les configurations avec plusieurs écrans. Le Newton A50 est conçu pour un TDP de 25 W, avec un noyau solide en aluminium qui contacte les principales zones chaudes de la carte mère AMD, notamment l'APU sur la puce du processeur et les VRM de la carte mère.



Disponibilité et Prix



Le Newton A50 est maintenant disponible à la vente au prix de 92 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP