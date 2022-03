ASUS annonce la carte mère professionnelle Pro Q670 avec le chipset Intel Q670.



ASUS annonce la carte mère professionnelle Pro Q670M-C-CSM prenant en charge les processeurs Intel Core de 12e génération et la mémoire DDR5. Elle rejoint les modèles ASUS B660 et H610 lancés en janvier pour offrir une gamme complète aux clients allant des petites et moyennes entreprises aux entreprises. Ces modèles sont conçus pour offrir une sécurité, une fiabilité, une facilité de gestion et une facilité d'entretien accrues dont chaque entreprise a besoin pour construire ses systèmes informatiques.







Sécurité avancée



L'ASUS Pro Q670M-C-CSM est doté de la technologie ASUS Boot Defender, conforme à la norme NIST SP 800-193, qui détecte et protège automatiquement l'environnement de démarrage pour aider à se remettre des intrusions et des attaques. Cette fonction de sécurité sécurise un PC avant même qu'il ne charge le système d'exploitation (SE), afin de fournir une protection supplémentaire qu'un environnement SE ne peut pas offrir. Sécurité matérielle Le module TPM (Trusted Platform Module) assure une meilleure protection des données, renforce la sécurité du réseau, protège les identités numériques et garantit l'intégrité de la plate-forme.



Conçu pour les environnements difficiles



Les cartes mères professionnelles de la série ASUS Pro sont conçues avec des solutions de haute qualité et optimisées en termes de coût total de possession pour s'adapter à tous les scénarios. Ces cartes mères sont disponibles pour une variété de segments de marché et présentent des améliorations uniques telles que des résistances anti-soufre et un revêtement anti-humidité pour protéger contre les environnements difficiles et prolonger la durée de vie de la carte mère. Tous ces modèles sont également soumis à des tests de fiabilité approfondis afin de garantir leur fonctionnement dans des endroits chauds, froids et humides.



Caractéristiques :



- Socle Intel LGA 1700 : Prêt pour les processeurs Intel Core de 12e génération

- Programme ASUS CSM : Un approvisionnement stable en cartes mères, des notifications de fin de vie et des logiciels informatiques pour les cartes mères professionnelles.

- ASUS Control Center Express : Logiciel intégré de surveillance et de gestion informatique qui simplifie l'administration du système au niveau de l'entreprise.

- Sécurité renforcée du système : Boot defender conforme à la norme NIST SP 800-193, BIOS auto-récupérable et TPM pour protéger les PC.

- Performances constantes et fiables : Composants de haute qualité et tests rigoureux pour garantir la durabilité dans les environnements difficiles.

- Gestion et personnalisation efficaces : Un journal des événements et un kit BIOS commercial pour faciliter la maintenance.

- Meilleure facilité d'entretien : Affichage de diagnostic Q-LED et en-tête de débogage COM pour faciliter les processus de construction et d'assistance.



Pour en savoir plus sur la carte mère professionnelle ASUS Pro Q670M-C-CSM, veuillez consulter le site Web de l'entreprise : Cliquez ICI,

Pour de plus amples informations sur les cartes mères professionnelles ASUS Pro Series, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



VORTEZ