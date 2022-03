MSI nous propose un nouvel écran : Le Modern MD271CPW.



Idéal pour vos activités professionnelles, le moniteur MSI Modern MD271CPW vous offrira un environnement de travail optimisé avec sa dalle VA incurvée de 27 pouces avec résolution Full HD. Bénéficiez d'une conception ergonomique avec réglages complets et d'une protection oculaire efficace.















Un écran incurvé pour plus de productivité et de confort



Profitez d'une expérience immersive lors de votre travail ou de votre divertissement grâce à la courbure 1500R de la dalle.



Une productivité et une efficacité améliorée



Quel que soit votre domaine d'activité professionnelle, vous profitez de la conception unique de l'écran Modern MD271CPW qui vous offre un angle de vision plus complète et plus naturelle vous permettant de mieux vous concentrer sur votre travail.



Une expérience plus confortable pour vos yeux



Avec un écran plat standard, vous devez déplacer vos yeux du centre de l'écran vers les bords pour apprécier toute l'image et vos yeux doivent effectuer des mises aux points à répétition. Un écran incurvé permet à vos yeux de conserver une distance focale constante, ce qui signifie qu'ils auront moins d'efforts à fournir et que vous vivrez une expérience beaucoup plus confortable.



Un écran incurvé pour plus de confort



Les écrans de série Modern MD271C sont incurvés et réduisent votre fatigue oculaire. Vos yeux peuvent parcourir toute la surface de l'écran et toujours profiter d'une distance équivalente. Cette courbure est parfaite pour travailler et se divertir pendant plusieurs heures d'affilée.



Certification TÜV - Technologie antiscintillement



Avec la technologie antiscintillement de MSI, l'écran reçoit un courant de sortie stable, ce qui résulte en une excellente protection contre la sécheresse et la fatigue oculaires mais également en une grande réduction du risque de devoir porter des lunettes dans le futur.



Certification TÜV - Technologie de réduction de la lumière bleue



La technologie de réduction de la lumière bleue réduit l'exposition à ce spectre lumineux qui peut s'avérer nocif pour les yeux. Grâce à cette technologie, vous pourrez utiliser votre écran plusieurs heures sans ressentir de fatigue ou de gêne oculaires.



Taux de contraste de 3000:1



Les écrans de série Modern MD271C assurent un taux de contraste de 3000:1 pour des teintes de noires plus profondes et des teintes de blanc plus brillantes, même sur les images très sombres et très claires.



Un champ de vision perçu plus large



Les écrans Modern MD271C incurvés dirigent la lumière de tous les angles vers les yeux de l'utilisateur. Ainsi, vous pouvez voir toute l'image sans que vos yeux aient à faire d'effort. Autre avantage d'un écran à large champ de vision, vous ressentirez une excellente immersion.



Il sera disponible en date du 16 mars 2022. Le prix sera de : 259.96 euros.



MSI