Support de la fonction CASO dans les drivers graphiques Intel 101.1404.







Intel propose les drivers graphiques 101.1404 pour l'ensemble des GPU intégrés aux processeurs Atom, Celeron, Core, Pentium et Xeon de la sixième génération (Skylake) jusqu'à la dernière, la douzième (Alder lake).



Si Intel annonce avoir corrigé dans ce pilote différents problèmes, notamment avec les jeux Atlas, Far Cry : New Dawn, Resident Evil 4 ou encore Tom Clancy's Rainbow Six Siege, une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 a également été implémentée dans ce pilote.



Cette nouveauté se nomme Cross-Adapter resource Scan-Out (CASO) et permet d'améliorer les performances ainsi que de réduire la latence des ordinateurs équipés d'une solution graphique hybride composée d'un GPU dédié et d'un GPU intégré au processeur.



Depuis le modèle de pilotes WDDM 1.3 de Windows 8.1, sur les systèmes graphiques hybrides Microsoft présente un adaptateur croisé (cross-adapter) aux applications D3D9 et DXGI afin de basculer automatiquement d'un GPU à l'autre, le choix étant fait par le système d'exploitation et par le pilote en fonction des besoins de l'application. Mais cette solution a un inconvénient majeur puisqu'il faut faire deux copies du rendu vidéo. Le rendu est en effet généralement effectué par le GPU dédié et copié dans une ressource multi-adaptateurs puis une seconde copie du rendu est faite de cette ressource cross-adapter vers le moniteur pour l'affichage. D'après Microsoft, ce procédé limite fortement les performances graphiques notamment pour les logiciels qui ont besoin d'une faible latence comme les jeux vidéo.



C'est pourquoi, Microsoft propose depuis les spécifications WDDM 2.9 de Windows Server 2022 et WDDM 3.0 de Windows 11 la fonction Cross-Adapter resource Scan-Out qui évite la seconde copie des informations d'où une latence réduite. Les systèmes hybrides peuvent donc maintenant fonctionner selon trois modes de ressource multi-adaptateurs : le Tier 1 (qui correspond à la double copie de WDDM 1.3), le Tier 2 avec support des textures et le Tier 3 qui correspond au mode le plus performant (CASO).



Pour que ce mode CASO soit utilisable par un système hybride comme un PC portable, le pilote graphique doit déclarer sa prise en charge à l'OS ce qui est désormais le cas de ce pilote Intel 101.1404 (en Tier 3). Intel précise toutefois que cela ne fonctionne qu'avec les CPU Core 11th Gen équipés du GPU Iris Xe Graphics à savoir les processeurs mobiles Tiger Lake de type i5 et i7.



Ce sera sans doute également bientôt le cas des CPU mobiles Core 12th Gen (Alder Lake-H) mais ces derniers ne sont toujours pas supportés par le pilote graphique unifié d'Intel et se cantonnent à la version 101.1298.



Téléchargement



- Drivers Intel Graphics 101.1404 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



