AMD annonce la révélation d'une technologie graphique de deuxième génération à la GDC, peut-être FSR 2.0.



Le rendu graphique matriciel à des résolutions régulières de 8 mégapixels et moins est pratiquement un problème résolu avec les GPU modernes. Malgré tout le brouhaha qui entoure la recherche de la "carte unique 4K", vous n'avez même pas besoin d'une GeForce RTX 3080 ou d'une Radeon RX 6800 XT pour faire tourner des jeux en 3840×2160 avec de bonnes performances. D'ailleurs, NVIDIA a même annoncé la RTX 3090 avec des benchmarks UHD 8K 7680×4320. Cela représente quelque 33 mégapixels.







Cependant, nous sommes au milieu d'une transition qui nous éloigne des graphiques matriciels purs pour nous rapprocher d'un rendu hybride ou entièrement basé sur les rayons. Nos cartes graphiques les plus rapides ont actuellement du mal à réaliser cette simulation détaillée des propriétés de la lumière, même dans des résolutions modestes, et c'est pourquoi nous constatons un tel intérêt pour les techniques d'upscaling des images.



Le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA, la FidelityFX Super Resolution (FSR) d'AMD et la future technologie XeSS d'Intel sont autant de tentatives de résoudre le même problème : comment faire un rendu à une résolution inférieure, mais qui soit au moins aussi bon que la résolution de sortie native ?







Il est largement reconnu que le FSR d'AMD ne produit tout simplement pas des résultats visuels du même niveau que le DLSS de NVIDIA. C'est en grande partie parce que la comparaison entre les deux est en quelque sorte une comparaison entre des pommes et des oranges. DLSS nécessite un travail d'intégration du moteur de jeu petit mais significatif et donne des résultats légèrement inférieurs à FSR en utilisant la même résolution d'entrée. Les résultats parlent d'eux-mêmes, cependant ; vous pouvez voir des comparaisons directes entre les deux dans nos revues de performance de God of War et Dying Light 2.



C'est peut-être pour cette raison qu'AMD a insisté sur l'appellation "FSR 1.0" pour la version actuelle de la technologie. Vous pouvez le voir dans les titres qui l'ont ajoutée plus récemment, comme le jeu de combat naval free-to-play World of Warships et le RPG en ligne Phantasy Star Online 2 de SEGA : New Genesis de SEGA. La présence de "1.0" implique qu'il y aura un jour une version "2.0" de cette technologie.







Eh bien, nous pourrions entendre parler d'un "FSR 2.0" théorique plus tôt que vous ne le pensez. AMD a prévu une session d'une heure à la GDC le 23, intitulée "Next-Generation Image Upscaling for Games". La description de la session indique que "AMD présentera certains des résultats de ses recherches dans le domaine de la technologie d'upscaling d'image de nouvelle génération, et comment cette technologie peut être appliquée aux jeux pour améliorer l'expérience de jeu." Cela semble prometteur, n'est-ce pas ?



Nous n'avons vraiment aucune idée du contenu de la présentation. Il pourrait s'agir simplement d'une explication de la RSF 1.0 pour les développeurs de jeux, ou encore de technologies concurrentes. Il pourrait également s'agir d'un couple d'ingénieurs d'AMD exposant leurs idées sur ce qui pourrait devenir FSR 2.0, avec peut-être l'objectif supplémentaire de solliciter l'avis des développeurs de jeux sur les fonctionnalités du nouvel algorithme.



Ce que nous savons, c'est qu'AMD est probablement très intéressé par l'amélioration de la sortie de son algorithme FSR et a probablement quelques idées sur la façon de le faire. Naturellement, nous vous tiendrons au courant de toutes les nouvelles qui sortiront de la GDC dans le courant du mois.



