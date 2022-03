Sabrent annonce une station d'accueil pour SSD NVMe Thunderbolt 3.



Sabrent vient de lancer sa nouvelle station d'accueil DS-SKRT-D16TB Thunderbolt 3 16 To NVMe SSD, qui transforme votre PC en une station de travail à part entière avec une quantité considérable de puissance et de connectivité pour les créateurs de contenu et les utilisateurs intensifs. n interne, il y a un 16 TB SSD de Sabrent qui pousse jusqu'à 1,5 GB/sec (1500 Mo/sec) et avec son énorme quantité de connectivité, c'est presque comme un meilleur que le style NUC, eh bien, NUC. Vous avez 2 ports Thunderbolt 3 avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gbps, 2 ports USB 3.2 Type-A, et 1 port USB 3.2 Type-C qui sont tous deux capables d'atteindre 10 Gbps.











Il y a également un port USB 3.0 Type-A qui est bon pour jusqu'à 5 Gbps, et un chargeur BC12 5 V@2.4 A pour votre smartphone, tablette et autres appareils. Sabrent inclut la connectivité DisplayPort 1.4, qui est bonne pour jusqu'à 8K30 et 5K30 (ainsi que 4K60 et d'autres résolutions inférieures). Il y a le HDR, le HDCP 2.2 et le VESA Adaptive-Sync (FreeSync).







- 2 ports Thunderbolt 3 avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gbps.

- 2 ports USB 3.2 Type-A prenant en charge jusqu'à 10 Gbps.

- 1 port USB 3.2 Type-C prenant en charge jusqu'à 10 Gbps.

- 1x USB 3.0 Type-A supportant jusqu'à 5 Gbps et BC1.2 5 V@2.4 A charge pour tablettes, téléphones portables.

- 1x DisplayPort 1.4 pour 8K @ 30 Hz, 5K @ 30 Hz et des résolutions inférieures. DisplayPort prend en charge HDR, HDCP 2.2 et VESA Adaptive Sync (FreeSync), le cas échéant.

- 1 port Gigabit Ethernet RJ45.

- 1 sortie audio 3,5 mm en façade.

- 1x Entrée microphone 3,5 mm en façade.

- 1x Lecteur de carte SD (UHS-II) avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 270 Mo/s.

- Compatible avec PD3.0 et capable de délivrer jusqu'à 96 watts.







La DS-SKRT-D16TB comprend un port Ethernet 1 GbE, une sortie audio 3,5 mm en accès frontal et une entrée microphone, un lecteur de cartes SD (UHS-II) avec des vitesses allant jusqu'à 270 Mo/sec. Le DS-SKRT-D16TB Thunderbolt 3 16 To NVMe SSD Docking Station est USB Power Delivery (PD) 3.0 et peut fournir jusqu'à 96 W de puissance.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP