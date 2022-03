TECHPOWERUP nous propose le test de la : Seasonic Focus SPX Series 750 W SFX.







Seasonic a récemment lancé une alimentation SFX d'une puissance maximale de 750 W dans le but de détrôner la puissante Corsair SF750 Platinum, qui est la meilleure alimentation SFX actuellement disponible. Un avantage significatif de la SPX-750 par rapport à la SF750 est la longue garantie de 10 ans, alors que la Corsair offre 7 ans pour son offre SFX phare. À mon avis, tout ce qui est supérieur à cinq ans est déraisonnable lorsqu'il s'agit d'alimentations, qui dépendent fortement de la qualité du réseau électrique, et des facteurs externes peuvent affecter cette dernière (par exemple, les thunderbolts). Si une surtension ou un brownout endommage votre bloc d'alimentation, la garantie ne le couvrira pas, ce qui est raisonnable car les fabricants de blocs d'alimentation ne sont pas responsables de la qualité du réseau électrique.







Le SPX-750 utilise une conception de câble entièrement modulaire avec suffisamment de connecteurs EPS et PCIe pour prendre en charge un système de jeu puissant. Il est certifié 80 PLUS et Cybenetics Platinum pour son efficacité et Cybenetics Standard+ pour son niveau de bruit. Le ventilateur de refroidissement mesure 92 mm de diamètre et utilise un roulement à fluide dynamique. Il est également doté d'un fonctionnement semi-passif. Avec un prix de vente de 190 à 200 dollars, il n'est pas abordable, il devra donc offrir des performances et une fiabilité optimales pour justifier son prix élevé. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Corsair SF750 est légèrement plus abordable.



C'est le premier PSU de bureau avec une protection contre les pannes de ventilateur que je rencontre. En d'autres termes, si le ventilateur a un problème ou si le PSU ne le détecte pas, ce qui arriverait s'il n'est pas connecté, le SPX-750 ne démarrera pas.



