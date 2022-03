MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition.



Des forces inconnues nous envahissent ! La Terre tombe progressivement dans le chaos et parce que vous êtes impeccablement doué au tir, vous êtes le dernier espoir pour l'humanité ! Armez-vous de l'arme de jeu avancée discrètement mise au point - Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition. Préparez-vous à viser, à tirer et à reprendre votre position !



















RÉINVENTER L'ARCHITECTURE MULTI-CŒUR



Avec le dernier processeur Intel Core i9 de 12e génération, le Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition offre un boost sans précédent dans vos projets multitâches et vos jeux exigeant des performances.



ORDINATEURS PORTABLES GEFORCE RTX SÉRIE 30 LE JEU ULTIME



Les GPU NVIDIA® GeForce RTX™ série 30 pour ordinateurs portables équipent les ordinateurs portables les plus rapides du monde pour les joueurs et les créateurs. Ils sont construits avec l'architecture Ampere-NVIDIA RTX de 2ème génération pour vous offrir les graphismes à tracé de rayons les plus réalistes et des fonctions d'IA de pointe comme NVIDIA DLSS. De plus, les technologies Max-Q libèrent la puissance de l'IA pour créer des ordinateurs portables minces et performants qui sont plus rapides et meilleurs que jamais.



BOOSTER LES PERFORMANCES AVEC AI



NVIDIA DLSS donne un coup de fouet aux jeux en offrant une qualité d'image sans compromis. Augmentez les paramètres et la résolution pour une expérience visuelle encore meilleure.



DES EXPÉRIENCES PLUS IMMERSIVES



Le Ray Tracing est le Saint Graal du graphisme. Il simule le comportement de la lumière dans le monde réel pour produire les graphismes les plus réalistes et les plus immersifs pour les joueurs et les créateurs - et il fonctionne rapidement grâce aux cœurs RT de 2e génération.



PUISSANCE et PERFORMANCES OPTIMISÉES



NVIDIA Max-Q est une suite de technologies alimentées par l'IA qui optimisent les ordinateurs portables afin de fournir des performances élevées dans des facteurs de forme fins.



Clavier rétroéclairé Spectrum

clavier



Le clavier rétroéclairé Spectrum à large gamme de couleurs s'inspire des couleurs futuristes que l'on retrouve dans le jeu Rainbow Six Extraction de Tom Clancy. Il est également doté de touches WASD surlignées pour des mouvements plus rapides et plus fluides dans le jeu.



UN REFROIDISSEMENT DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR DES JEUX DE NOUVELLE GÉNÉRATION



Le Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition est doté d'un nouveau design Cooler Boost 5 qui comprend 2 ventilateurs et 6 tuyaux pour garantir des performances optimales dans les jeux extrêmes.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 2 399.95 euros.



MSI