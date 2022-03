ASUS nous propose un nouveau casque Gamers : Le TUF Gaming H1 Wireless.



Le casque sans fil TUF Gaming H1 est doté d'une connexion 2,4 GHz, d'un son surround 7.1 offrant des basses profondes, d'un microphone certifié Discord et TeamSpeak, d'un design léger et confortable, ainsi que d'une compatibilité avec les PC, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch.



















Liberté,

Confort,

Son immersif



Le TUF Gaming H1 Wireless offre la liberté d'une connexion sans fil de 2,4 GHz et un son véritablement immersif présentant une réponse riche et profonde des basses, grâce à des haut-parleurs ASUS Essence de 40 mm, une chambre hermétique et la technologie de son surround virtuel 7.1. De plus, le microphone certifié Discord et TeamSpeak assure une communication vocale claire tandis que le bandeau de suspension léger garantit le confort.



Latence ultra-faible Connexion sans fil



Le TUF Gaming H1 Wireless domine les casques traditionnels grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz et à un design à double antenne. Grâce à sa connexion via une clé USB-C, il présente une latence particulièrement faible et une meilleure stabilité que les casques Bluetooth. Outre la transmission audio en temps quasi réel, le H1 Wireless offre une couverture étendue allant jusqu'à 25 mètres, ce qui vous permet de vous déplacer librement tout en restant connecté.



Des basses incroyablement percutantes et

des détails ultra précis



Le TUF Gaming H1 Wireless vous offre les caractéristiques audio les plus emblématiques des casques gaming ASUS. Il intègre des chambres acoustiques parfaitement hermétiques et des transducteurs ASUS Essence de 40 mm qui fournissent un son clair avec ses basses profondes.



Son surround virtuel 7.1



La technologie de son Surround Virtuel 7.1 propose un haut niveau de précision audio, capable de vous donner l'avantage sur vos adversaires.



Échanges limpides au microphone



Le microphone analogique unidirectionnel à perche est réglé pour une communication vocale claire et certifiée par Discord et TeamSpeak.



Compatibilité multiplateforme



Avec le TUF Gaming H1 Wireless, vous n'avez pas besoin d'utiliser un second casque lorsque vous jouez sur console : il est en effet compatible avec de nombreuses plateformes de jeux dont les PC, Macs, la PlayStation 4 & 5, la Nintendo Switch, les smartphones et tablettes.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 89.95 euros.



ASUS