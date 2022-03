Dell présente l'écran LCD de jeu QHD G3223D et l'écran LCD de jeu 4K G3223Q.



Le G3223Q est un écran à cristaux liquides 4K natif de 32 pouces qui présente un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Panneau IPS rapide avec une luminosité de 600 cd / m2, un temps de réaction de 1 ms (GtoG Extreme), et un rapport de contraste de 1000 : 1.











Il prend en charge la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour une expérience de jeu HDR (high-dynamic-range) à faible latence. En outre, il offre un large spectre de couleurs qui atteint une couverture VESA Display HDR 600 et DCI-P3 de 95 %, ainsi qu'une interface conviviale pour les créateurs avec une commutation fluide entre les espaces couleur DCI-P3 et sRGB et une correction gamma. Le corps principal présente un design inspiré des jeux et un rétroéclairage à couleur unique. Il est doté d'un grand orifice de ventilation et d'une fonction de réglage de la chaleur. Les terminaux d'entrée sont HDMI 2.1 x 2 et DisplayPort x 1. Les mesures extérieures sont de 725,28 mm en largeur, 246,94 mm en profondeur, 458,98-558,98 mm en hauteur, et 6,03 kg en poids. Son prix est de 759 USD.



Le G3223D est doté d'un écran à cristaux liquides haute définition de 31,5 pouces. Il s'agit d'un écran Fast IPS compatible avec AMD FreeSync et NVIDIA G-SYNC. Luminosité de 400 cd / m2, temps de réaction de 1ms (GtoG), rapport de contraste de 1000:1



Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il est équipé de cinq moteurs de vision distincts qui favorisent l'opérabilité intuitive dans le jeu. Les bornes d'entrée sont HDMIx2, DisplayPortx1 et USB-Cx1. Les dimensions extérieures sont de 713,15 mm en largeur, 246,94 mm en profondeur, 456 à 556 mm en hauteur, et 5,72 kg en poids.



Le prix se situe dans la fourchette de 499 Dollars.



THE GURU3D