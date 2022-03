Très souvent, la sonorisation embarquée d'un téléviseur ne donne qu'un son approximatif et souvent fade. Alors lui adjoindre une barre son peut faire ressortir tout un nouvel environnement sonore. Mais que choisir dans le monde des nombreux modèles proposés ?

Notre confrère lesnumeriques.com vous propose un comparatif de 32 barres de son pour vous aider dans votre choix :

Si esthétique soit-elle, la finesse de nos téléviseurs représente un handicap pour la qualité audio. C'est bien simple : pour obtenir de la puissance et des basses, il faut du volume — un luxe dont les pauvres haut-parleurs de téléviseurs ne jouissent plus de nos jours. Plutôt barre de son Samsung ou barre de son Bose ? Voici un comparatif dédié aux personnes qui, pour des questions esthétiques justement, pratiques ou tout simplement pragmatiques, préfèrent la compacité et la praticité d'une barre de son à l'exhaustivité d'un ampli accompagné de son cortège d'enceintes.

Accédez au comparatif