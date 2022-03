Elgato met à jour Camera Hub et le firmware de la webcam Facecam.







Elgato, ou plutôt CORSAIR, publie la nouvelle version 1.2.2.432 de l'application Camera Hub qui permet de configurer la webcam Facecam, seul modèle de la marque, mais aussi les boîtiers vidéo USB Cam Link et Cam Link 4K qui permettent justement d'utiliser un appareil photo reflex, un caméscope ou une caméra sportive comme une webcam sur un PC.







Cette mise à jour du logiciel Camera Hub permet avant toute chose de profiter d'un nouveau firmware pour la webcam Facecam. Cette version 4.06 apporte plusieurs améliorations importantes pour la Facecam par rapport au précédent firmware 2.52.



Tout d'abord, la compatibilité de la webcam a été améliorée avec certaines machines et en particulier avec les Mac équipés d'un processeur Apple M1 mais aussi avec les ordinateurs Microsoft Surface. Avec ce firmware 4.06, la Facecam bénéficie également de couleurs améliorées mais aussi d'un réglage de l'exposition automatique optimisé avec un contrôle plus fin de la valeur d'exposition (EV) et une plage dynamique plus large. La réduction du bruit numérique a également été améliorée. Pour finir, ce firmware améliore la gestion de l'anti-scintillement et il est possible de complètement désactiver cette fonction. Une option a d'ailleurs été ajoutée à cet effet dans l'interface du Camera Hub 1.2.2.



De plus, ce nouveau firmware peut désormais faire fonctionner la webcam selon deux modes de transfert USB 3.0 distincts à savoir Bulk ou Isochronous. Le choix du mode de transfert permet d'améliorer la compatibilité ou les performances en fonction du type de machine sur laquelle est branchée la webcam. Par défaut, sur un PC Windows ou un Mac Intel la Facecam fonctionne en mode Bulk. En revanche, le mode Isochronous est automatiquement utilisé pour les Mac M1 et les PC Microsoft Surface. L'utilisateur peut toutefois personnaliser ce mode de transfert USB grâce à un menu déroulant qui a été ajouté dans les réglages de la webcam du Camera Hub 1.2.2.



Elgato annonce par ailleurs avoir ajouté dans Camera Hub des informations sur le format d'image réellement transmis par la webcam aux applications à savoir la résolution et la cadence des images. D'après Elgato, ce serait une première pour une webcam ce qui nous laisse un peu perplexe... Le format d'image (540p30, 540p60, 720p60, 1080p30, 1080p60...) est affiché dans la section Video Inputs / Device. Elgato précise que pour consulter cette information lors de l'utilisation d'un autre logiciel tel qu'OBS Studio ou Zoom, il suffit simplement de faire passer l'interface du Camera Hub en mode Compact pour l'afficher côte à côte avec le logiciel tiers.



Pour information, pour effectuer la mise à jour de la webcam Facecam, il faut ouvrir l'application Camera Hub, appuyer sur la touche Ctrl du clavier puis cliquer sur le bouton réglages de la webcam Facecam. Une petite fenêtre affiche alors la version du firmware et propose, le cas échéant, de lancer sa mise à jour. Il ne faut ensuite pas déconnecter la webcam ni fermer le logiciel ou redémarrer le PC durant le processus.



Téléchargement



- Application Elgato Camera Hub 1.2.2.432 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



