XFX nous propose une nouvelle carte graphique : La XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB.



Ce nouveau GPU de la série Speedster est équipé d'un système d'alimentation VRM à 14 phases, composé de DrMOS et de condensateurs à haut polymère. Pour s'assurer que ces processeurs graphiques rapides comme l'éclair parviennent à atteindre leurs horloges maximales, un bloc d'eau EK unique est préinstallé, ce qui permet également de prolonger la durée de vie grâce aux propriétés thermiques supérieures du refroidissement liquide.







Cela permet également de s'assurer qu'aucun temps de jeu précieux n'est passé sur le montage du bloc d'eau, et qu'il n'y a aucune question concernant la garantie. Un puissant design d'alimentation à 14+2 phases permet des performances plus stables en répartissant mieux la puissance sur un plus grand nombre de phases d'alimentation dans le VRM, ce qui permet un meilleur overclocking et une plus grande marge de manœuvre. Ajoutez à cela des composants incroyablement froids grâce au bloc d'eau EK à couverture complète et vous obtenez une recette pour des performances élevées, de la stabilité et une longue durée de vie.



La base du bloc est en cuivre électrolytique nickelé tandis que le dessus est en acrylique transparent. L'étanchéité est assurée par des joints toriques EPDM de haute qualité. Le couvercle du bloc d'eau, unique et distinctif, est partiellement accentué par un design en acrylique, rehaussé par une subtile lueur arrière qui ajoute une ambiance mystique pour s'adapter à toute humeur de jeu désirée. L'ensemble de l'éclairage est adressable, ce qui permet d'obtenir divers effets grâce au logiciel de contrôle RGB.



Le refroidissement liquide permet d'abaisser les températures, garantissant que le GPU Boost natif de la carte surcadenasse la carte à des niveaux qui sont hors de portée du refroidissement par air traditionnel. Cette carte booste jusqu'à 2525MHz dès sa sortie de la boîte ! Tout cela avec une durée de vie prolongée grâce à des températures plus basses et une pollution sonore nettement moindre lorsqu'elle est connectée au système de boucle personnalisé existant ou nouveau. Profitez pleinement de l'architecture RDNA2 qui équipe ce GPU de jeu AMD 7nm. Dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 et d'un support PCI Express 4.0, l'architecture RDNA2 est prête pour tous les jeux nouveaux et à venir.



Disponibilité et Prix



La XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB est disponible à la commande sur la boutique en ligne EK. Le prix est de : 1 799.90 euros.



