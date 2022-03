EK Water Blocks nous propose : Le monobloc Quantum Momentum² ROG Maximus Z690 Hero.



Le Quantum Momentum² ROG Maximus Z690 Hero Il s'agit d'une solution complète de refroidissement liquide tout-en-un (CPU et carte mère) pour les processeurs Intel Alter Lake de 12ème génération. Le monobloc est compatible avec la carte mère ROG Maximus Z690 Hero à socket LGA 1700. Ce monobloc utilise la dernière génération du moteur de refroidissement EK Velocity² pour assurer le meilleur refroidissement possible du processeur tout en ne réduisant pas le flux vers les autres composants. Ce bloc d'eau refroidit directement le CPU Intel Alder Lake, la section VRM et le contrôleur LAN.







Le liquide s'écoule directement sur toutes les zones critiques, offrant aux passionnés une excellente solution pour des overclocks élevés et stables. Comme tous les monoblocs EK, le EK-Quantum Momentum² ROG Maximus Z690 Hero est doté d'un design à haut débit et peut être facilement utilisé avec un système utilisant des pompes à eau plus faibles ou des réglages de vitesse de pompe plus bas. Le monobloc Quantum Momentum² est également doté d'éclairages D-RGB (adressables) sophistiqués avec un total de 8 LED. Elles se connectent à un connecteur standard D-RGB adressable à 3 broches de 5 V, appelé connecteur Aura Gen2 sur cette carte mère ROG.







La base du monobloc est en cuivre électrolytique nickelé tandis que le sommet est en acrylique moulé de qualité. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont préinstallées et permettent une installation facile.



Une bande de LED D-RGB numérique (adressable) 3 broches 5 V est installée dans le monobloc qui se connecte à l'embase LED 3 broches de la carte mère ou peut être connectée à tout autre contrôleur LED 3 broches 5 V pris en charge. Ce produit est compatible avec le logiciel de contrôle ASUS Aura Sync RGB. Le marquage de la flèche sur le connecteur de DEL D-RGB à 3 broches doit être aligné avec le marquage +5V sur l'en-tête AURA Addressable Gen2. Vous pouvez toujours vérifier les waterblocks compatibles en utilisant la base de données EK Cooling Configurator où les cartes graphiques et les cartes mères compatibles sont ajoutées à la liste quotidiennement.



Le prix est de : 209.90 euros.



TECHPOWERUP