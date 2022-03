Silicon Power annonce le SSD NVMe UD80.



Silicon Power (SP) présente son tout dernier SSD PCIe 3.0, l'UD80, qui offre des capacités de stockage allant jusqu'à 2 To avec la technologie flash 3D NAND. L'UD80 offre une harmonie parfaite entre le coût et les performances pour donner un nouveau souffle à votre système sans faire un trou dans votre poche. Conçu pour les créateurs qui ont besoin de plus qu'un simple coup d'inspiration, l'UD80 offre une valeur exceptionnelle et une augmentation des performances avec une interface PCIe Gen 3 x4 - une augmentation qui laisse les SSD SATA III dans la poussière.







L'UD80 utilise les capacités de vitesse de PCIe 3.0 avec l'efficacité de NVMe et la technologie Host Memory Buffer (HMB). Laissez libre cours à votre créativité grâce à des vitesses de lecture et d'écriture rapides atteignant respectivement 3 400 Mo/s et 3 000 Mo/s. Parallèlement, profitez d'une productivité sans faille grâce aux performances supérieures et à la latence réduite obtenues avec la technologie NVMe 1.4 et HMB.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP