MSI annonce deux nouveaux moniteurs de jeu MPG Artymis.



MSI, le premier fabricant mondial de matériel de jeu véritable, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Nous sommes fiers de présenter la dernière gamme de la série MSI ARTYMIS 1000R pour les joueurs qui préfèrent une expérience immersive incurvée. Les deux moniteurs sont équipés de panneaux incurvés WQHD 1000R de 27 pouces avec des options de taux de rafraîchissement de 240 Hz ou 165 Hz. Ils offrent également une toute nouvelle expérience visuelle grâce à la norme la plus élevée en matière de couleurs pour les écrans de jeu - QD Premium Color.







Grâce à des études de marché approfondies, nous avons observé une augmentation de la sensibilisation à la couleur sur les écrans de jeu, au lieu du simple temps de réponse et de la fréquence de rafraîchissement. La technologie QD Premium Color comble ce manque avec une grande précision des couleurs de Delta E ≤ 2, pré-calibrée avant de quitter la production. MSI propose également une fonction de calibrage des couleurs réelles, permettant aux utilisateurs d'enregistrer les profils de couleurs de leur choix.







Plus important encore, les nouveaux modes de couleurs premium permettront aux joueurs de profiter de profils de couleurs préchargés incroyablement vifs tels que sRGB, DCI-P3 et Adobe RGB pour différents scénarios d'utilisation. Les deux moniteurs offrent non seulement des couleurs exceptionnelles, mais aussi des performances exceptionnelles. Grâce à des caractéristiques telles que la fréquence de rafraîchissement élevée de 240 Hz, le temps de réponse de 1 ms, Freesync Premium Pro et MSI Gaming Intelligence, laissez vos concurrents dans la poussière. Toujours en train de s'améliorer, MSI continuera à se surpasser dans la conception de moniteurs de jeu, et s'assurera que vous avez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires.



QD Premium Color est la norme la plus élevée des moniteurs de jeu. La technologie Quantum dot et les modes de couleur Premium fournissent les couleurs les plus vives du jeu avec une fidélité des couleurs à la pointe de l'industrie : Delta E ≤ 2. 4 perspectives différentes de l'intelligence de jeu MSI fonctionnalités Optix Scope, Smart Crosshair, Vision de nuit, KVM, et Sound tune améliorer l'expérience utilisateur. Gaming Intelligence se consacre à vous donner le meilleur avantage concurrentiel en matière de jeu grâce aux technologies d'IA.



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP