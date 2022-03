Silicon Power lance la mémoire DDR5-4800.



Silicon Power (SP) lance son tout nouveau module de mémoire UDIMM doté de la toute dernière technologie DDR5. La mémoire UDIMM DDR5 de Silicon Power pour ordinateurs de bureau sera disponible en kits mono et bi-canaux. La densité de mémoire la plus élevée proposée est un module simple de 32 Go, offrant des kits à double canal allant jusqu'à 64 Go (2x modules de 32 Go).







Caractéristiques principales



Capacité de l'unité de puce doublée par rapport à la DDR4 (de 16 à 32 Go) pour un multitâche sans faille

Fiabilité améliorée par rapport à la DDR4 grâce au code de correction d'erreur (ECC) sur puce.

Efficacité optimisée avec deux canaux 32 bits indépendants par module

Performances informatiques élevées avec deux fois plus de banques et deux fois plus de longueurs de rafales par rapport à la DDR4.



Exploitez la puissance de la DDR5



En poussant encore plus loin la vitesse, la capacité et la fiabilité, la technologie de pointe de ce module DDR5 donne un avantage décisif aux performances de votre système. Avec des vitesses agressives de 4800 MHz, il est 1,5 fois plus rapide que la DDR4 standard à 3200 MHz pour offrir aux CPU multicœurs une réactivité extrême et la puissance nécessaire pour effectuer plusieurs tâches en même temps.



Meilleure efficacité énergétique



Même avec toute sa puissance supplémentaire, ce module DDR5 améliore son prédécesseur en régulant la tension sur le module. Un circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC) réduit la charge sur le contrôle de la carte mère et permet d'obtenir une tension inférieure de 1,1 V contre 1,2 V pour la DDR4, pour une consommation d'énergie encore plus faible.



Spécifications :







Capacité :



- Kit simple : 8 Go, 16 Go, 32 Go,

- Kit double canal : 16 Go (8 Go*2), 32 Go (16 Go*2), 64 Go (32 Go*2).



- Dimensions : 31,3 mm x 133,4 mm,

- Voltage : 1.1 V,

- Facteur de forme : UDIMM,

- Fréquence (vitesse) : 4800 MHz,

- Latence CAS : CL40,

- Certification : CE, UKCA, Green dot (Allemagne et Espagne uniquement), WEEE, Triman, RoHS,

- Garantie : Garantie limitée à vie.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



