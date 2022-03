Thermaltake présente le casque sans fil ARGENT H5 RGB.



Thermaltake annonce la sortie d'un casque sans fil de haute qualité dans la famille TT Gaming - ARGENT H5 RGB Wireless Gaming Headset. L'ARGENT H5 RGB Wireless a été présenté pour la première fois lors du Thermaltake Expo 2022 de janvier. Ce casque de jeu peut être connecté via une connexion sans fil de 2,4 GHz ou un câble de 3,5 mm. Il offre jusqu'à 10 heures d'autonomie avec l'éclairage RGB, jusqu'à 19 heures sans RGB. Il offre jusqu'à 10 mètres de portée, ce qui le rend flexible pour le jeu sur PC et consoles ainsi que pour le divertissement.















Caractéristiques principales :



Modes de connexion multiples



Prend en charge le mode sans fil 2,4 GHz, le mode 3,5 mm et le mode de charge USB. Sur le mode sans fil 2,4GHz, jusqu'à 10 heures avec éclairage, ou 19 heures avec éclairage éteint. L'entrée analogique 3,5 mm vous donne la liberté de jouer avec fil sur console, mobile ou PC, sans utiliser la batterie.



Prend en charge le casque DTS : X v2.0



Profitez du son surround DTS Headphone : X v2.0 et les préréglages d'égalisation, qui offrent une précision supérieure à celle du son surround 7.1 standard. La conscience spatiale précise dans le jeu détecte clairement la position et la distance dans un paysage sonore 3D complet.



Haut-parleurs 40MM Hi-Res



L'ARGENT H5 RGB Wireless est équipé de haut-parleurs 40mm Hi-Res qui minimisent la distorsion tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et hautes fréquences, allant de 20Hz à 40kHz.



Support logiciel



Le casque ARGENT H5 RGB Wireless supporte le logiciel iTAKE Engine de Thermaltake pour le contrôle et la personnalisation RGB. Le casque est également compatible avec le logiciel TT RGB Plus.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VORTEZ