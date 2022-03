MSI s'attaque au segment des stations de travail Threadripper Pro avec sa monstrueuse carte mère WS WRX80.



MSI se prépare pour la famille AMD Ryzen Threadripper & Threadripper PRO avec sa carte mère phare et monstrueuse WS WRX80.







La carte mère WS WRX80 de MSI est un monstre pour la Threadripper PRO d'AMD avec un support pour l'OC du CPU et de la mémoire et un design de refroidissement Frozr







D'après ce que nous avons pu recueillir, MSI travaille sur une toute nouvelle carte mère et sa toute première conception pour la famille Threadripper PRO d'AMD. Ce nouveau produit sera commercialisé sous le nom de carte mère MSI WS WRX80 et est chargé de fonctionnalités et de technologies. La carte est conçue pour les processeurs AMD Threadripper PRO 3000WX et Threadripper PRO 5000WX, ce qui est intéressant car AMD n'a annoncé que récemment sa famille de stations de travail Zen 3, mais l'a jusqu'à présent limitée à Lenovo. Ce serait notre première confirmation que les pièces 5000WX ne sont qu'une exclusivité pour Lenovo et qu'elles seront bientôt disponibles pour le segment DIY plus large.



En ce qui concerne les spécifications, la carte mère MSI WS WRX80 est dotée d'une conception VRM puissante qui est incorporée sur un PCB à 14 couches, utilisant du cuivre épais de 2oz. Il y a 11 phases VRM (toutes dédiées) et des unités SPS d'alimentation numérique de 105A, le tout recouvert d'un dissipateur thermique à ailettes empilées en aluminium. La carte mère est alimentée par deux connecteurs à 8 broches et un connecteur ATX à 24 broches situé sur le côté droit de la carte.







Comme la plupart des offres WRX80, le MSI WS WRX80 est également équipé d'un socket SP3 aligné horizontalement qui dispose d'un total de huit emplacements DIMM DDR4, quatre de chaque côté. La prise en charge de la mémoire comprend des fréquences d'horloge allant jusqu'à 3200 Mbps et des capacités allant jusqu'à 2 To. Nous avons également appris qu'avec les puces Threadripper 5000WX, la carte mère permettrait à la fois des capacités d'overclocking de la mémoire et du CPU avec le support AMP.



Caractéristiques de la carte mère MSI WS WRX80 :



- Supporte les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO Series pour Socket sWRX8,

- Prise en charge de la mémoire DDR4 ECC et non-ECC, 8 canaux DDR4-3200Mbps, jusqu'à 2 To,

- Plus puissant qu'il n'en faut : Alimentation numérique 11 phases 105A dédiée au processeur, conception tout aluminium, réseau d'ailettes empilées, circuit imprimé 14 couches en cuivre épais de 2 oz,

- Plus d'efficacité pour le transfert de données : LAN 10G + LAN Gigabit, Wi-Fi 6E et gestion de la bande passante,

- Plus de compatibilité et de flexibilité : 7x PCIe 4.0/3.0 x16 slots, 2x Lightning Gen4 M.2, 8x connecteurs SATA, 2x connecteurs U.2,

- Gestion KVM à distance : Alimenté par la puce BMC AST2600 d'Aspeed, il fournit l'intelligence nécessaire à son architecture IPMI pour une gestion hors bande et un contrôle amélioré au niveau matériel.







En ce qui concerne les capacités d'E/S, la MSI WS WRX80 est une fois de plus en tête avec deux ports LAN (10/1G), des ports USB 3.2 Gen 2 20G, des capacités sans fil WiFi6E et la prise en charge de la gestion à distance BMC/IPMI grâce à la puce BMC Aspeed AST2600. La carte mère possède plusieurs connecteurs de ventilateur et comporte même une DEL de débogage EZ, ce qui est très pratique pour une carte mère de cette taille. On nous a dit que la carte mère sera lancée le mois prochain avec un prix très élevé puisqu'il s'agit seulement de la 4ème carte mère WRX80 pour un fabricant de bricolage.



WCCFTECH