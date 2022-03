SCYTHE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Fuma 2 Rev.B.



Le refroidisseur de CPU haut de gamme Fuma 2 de Scythe est largement connu pour ses performances étonnantes et son silence. Basé sur le design primé de la tour jumelle, le Fuma 2 Rev. B est maintenant amélioré avec deux nouveaux ventilateurs Kaze Flex II PWM, qui montent jusqu'à 1500 RPM. Pour les utilisateurs de processeurs Intel de 12e génération, le système de montage H.P.M.S IV finement découpé est désormais prêt pour une prise en charge complète du LGA 1700.







Compatible avec les barrettes mémoires



D'une hauteur de 154,5 mm seulement, le Fuma 2 Rev. B s'adapte à la plupart des boîtiers PC du marché. Équipé de deux ventilateurs Kaze Flex II, il est encore plus fin que son prédécesseur grâce à la nouvelle conception de son cadre, tout en offrant de meilleurs volumes de flux d'air.



Conception asymétrique



Le design asymétrique classique et les ventilateurs Kaze Flex II plus fins offrent un espace maximal pour les emplacements de mémoire (banque avant), l'ailette découpée améliore la compatibilité de la mémoire, permettant l'installation d'un dissipateur de mémoire haut jusqu'à 55 mm pour les cartes mères LGA2011(V3)/LGA 2066.



Ventilation



Deux ventilateurs Kaze Flex 120 (25mm&15mm) tournent dans des directions opposées créant une pression statique plus élevée et un flux d'air plus stable. Un troisième ventilateur est disponible en option pour maximiser les performances de refroidissement.



Système de montage Hyper Precision IV (H.P.M.S. IV)



Le système de montage H.P.M.S. IV de Scythe, facile à installer, offre une pression de contact plus optimale pour les derniers processeurs du marché et assure un support complet pour Intel LGA 1700.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pour le marché européen, la Fuma 2 Rev.B sera disponible en avril 2022 en raison d'un retard d'expédition. Pas de prix pour le moment.



SCYTHE