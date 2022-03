ENERMAX nous propose un nouveau boitier PC : Le Enermax StarryKnight SK30.



La tour de jeu STARRYKNIGHT SK30 ARGB est équipée de 3x ventilateurs SquA RGB adressables de deuxième génération préinstallés de 14 cm et d'un autre ventilateur arrière SquA RGB de 12 cm. La fenêtre latérale en verre avec vue panoramique offre une vue claire des composants installés, ce qui la rend idéale pour les systèmes avec éclairage RGB. Le hub ARGB embarqué du STARRYKNIGHT SK30 peut contrôler jusqu'à 6x les dispositifs RVB adressables ou se synchroniser avec les logiciels de carte mère pris en charge. La conception de la façade en mailles courbes et une maille supplémentaire sur le dessus favorisent le flux d'air et améliorent ainsi considérablement le refroidissement du STARRYKNIGHT SK30. Le STARRYKNIGHT SK30 offre une large prise en charge de l'intégration de refroidisseurs à eau dans les tailles de radiateurs 360, 280 et 240 mm.















Support GPU intégré



Le STARRYKNIGHT SK30 offre un support de GPU intégré pour protéger et stabiliser la carte graphique. Prend en charge l'installation verticale du GPU grâce à des emplacements verticaux pour le GPU.



Éclairage RVB adressable



STARRYKNIGHT SK30 est équipé de 3 ventilateurs SquA ARGB de deuxième génération et d'un autre ventilateur arrière SquA ARGB de 12 cm pour créer des effets arc-en-ciel colorés avec 16,8 millions de couleurs.



Ventilateurs SquA ARGB



Les ventilateurs ENERMAX SquA ARGB permettent de vivre une expérience lumineuse unique. Le ventilateur est équipé d'un cadre vortex qui peut créer une pression d'air centrée, plus forte et optimisée pour les radiateurs.Le cadre du SquA ARGB est équipé de tampons amortisseurs en caoutchouc pour éviter la transmission des vibrations au boîtier. Les ventilateurs frontaux de 14 cm de la deuxième génération SquA ARGB assurent une meilleure performance de refroidissement avec beaucoup moins de bruit et offrent un effet de lumière encore plus unique grâce à l'ajout de LED sur le moyeu.



ARGB-Hub



Le hub RVB intégré contrôle jusqu'à 6x les dispositifs RVB adressables et peut basculer entre 13 effets lumineux prédéfinis : Le hub prend en charge la synchronisation RVB avec les cartes mères compatibles d'ASUS, ASRock, MSI et Gigabyte via des connecteurs RVB adressables.



(En appuyant sur le bouton Reset/Contrôle de la lumière pendant 3 secondes, on passe au contrôle M/B).



Support de refroidissement à eau



La configuration flexible du système de refroidissement prend en charge deux zones pour l'installation de refroidisseurs d'eau avec des radiateurs de 360, 280, 240 mm et une autre zone avec un radiateur de 120 mm.



Système de refroidissement avancé



STARRYKNIGHT SK30 offre un vaste potentiel de refroidissement pour un maximum de 9 ventilateurs grâce à notre conception Curved Mesh, avec 4 ventilateurs déjà inclus.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 15 mars 2022. Le prix est de : 129.95 euros.



ENERMAX