ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La ASRock H610M-HVS.



La carte mère ASRock H610M-HVS est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1700. Elle permettra l'assemblage d'une configuration performante et efficace au coût maitrisé. C'est la solution idéale pour concevoir un PC dernière génération.



















Sorties pour double affichage



Les connecteurs les plus utilisés sont présents ! Avec un combo D-Sub + DisplayPort, vous disposez des sorties graphiques les plus courantes.



HDMI 4k @60Hz



Compatible avec la norme HDMI 4K 60Hz. Plus de bande passante et un frame rate accru pour encore plus de netteté et de fluidité du rendu graphique.



Full Spike Protection



Certains composants présents sur les cartes mères sont sensibles aux variations de tension, et un pic de tension peut provoquer des dysfonctionnements importants du système. ASRock Full Spike Protection intègre différentes technologies qui protègent les composants de votre carte mère contre ces pics de tension.



Bobines d’alimentation Premium



À la différence des modèles classiques, les bobines d’alimentation Premium de nouvelle génération ASRock améliorent et optimisent le voltage VCore délivré à la carte mère.



PCB Sapphire Noir



Un PCB entièrement noir. Le nouveau PCB Sapphire noir incarne la solidité à toute épreuve des cartes mères et leur donne un aspect mystérieux.



High Density Glass Fabric PCB



Cette conception haute densité du PCB réduit les espaces entre les différentes couches du PCB pour mieux protéger la carte mère contre les chocs électriques causés par la présence d’humidité.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 18 mars 2022. Le prix est de : 99.95 euros.



ASROCK