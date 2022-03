HUAWEI nous propose un nouvel écran PC : Le MateView 28 Standard Edition.



Nous avons déjà parlé de celui-ci, mais nous disposons désormais de plus d'informations. Huawei a lancé le "HUAWEI MateView 28 Standard Edition", un écran à cristaux liquides IPS 4K de 28,2 pouces sans lunette qui prend en charge une large gamme de couleurs.







Il présente un cadre fin avec une largeur de lunette d'environ 6 mm, et le taux d'occupation de l'écran est de 94 %. Le prix du nouveau modèle HUAWEI MateView a été diminué en supprimant plusieurs fonctionnalités du modèle précédent, comme la projection sans fil, le Bluetooth et le NFC. Il bénéficie d'une résolution de 3 840 x 2 560 points (4K Plus) et d'un rapport d'aspect de 3 : 2 qui lui permet d'afficher plus d'informations verticalement qu'un écran 4K standard. L'écran affiche 1,07 milliard de couleurs, la gamme de couleurs couvre 98 % du niveau cinéma DCI-P3, et VESA a certifié la norme HDR Display HDR 400.







Une luminosité maximale de 500 nits, un taux de contraste de 1 200 : 1 et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz figurent parmi ses autres caractéristiques. Il est également doté d'un double haut-parleur de 5W x 2 et d'un double microphone antibruit capable de capter le son à une distance d'environ 4 mètres. Les interfaces sont les suivantes : HDMI2.0 x 1, miniDisplayPort (DP1.2) x 1, USB Type-C x 1 (maximum 65W) qui permet à la fois l'alimentation et la transmission de données, USB Type-C x 1 pour l'alimentation qui supporte jusqu'à 135W, et USB3.0. Il dispose d'un connecteur pour casque de 3,5 mm et d'une configuration 0 hub x 2. Les mesures extérieures sont grossièrement de 608 mm en largeur, 182 mm en profondeur, 501 mm en hauteur, et 6,2 kg en poids.



Le prix devrait se situer juste en dessous de 650 euros.



