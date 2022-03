AMD Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT RDNA2 avec mémoire 18Gbps en avril 2022.



AMD devrait remettre sur le marché trois nouvelles cartes graphiques pour ordinateurs de bureau le 20 ou le 21 avril, selon Enthusiastic Citizen, un divulgateur de Chiphell : la 6950XT, la 6750XT et la 6650XT.







AMD devrait présenter sa mise à niveau pour ordinateurs de bureau RDNA2, baptisée la série Radeon RX 6X50XT, le 20 ou le 21 avril, selon le Citizen. Trois cartes sont attendues : la 6950XT, la 6750XT et la 6650XT, qui comprendront toutes une mémoire GDDR6 plus rapide de 18 Gbps. Le modèle phare de la série 6X50XT, la RX 6950XT, devrait concurrencer la future GeForce RTX 3090 Ti. Non seulement cette carte offrira une mémoire vive plus rapide de 18 Gbps, mais elle aura également un TDP plus élevé de 350W. (50W de plus que les spécifications d'origine. Il y a peu d'informations disponibles sur les RX 6750XT et 6650XT, si ce n'est qu'elles comprendront également de la RAM 18 Gbps et peut-être une plus grande consommation d'énergie en conséquence.



THE GURU3D