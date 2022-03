Genesis lance le refroidisseur Oxid 850 RGB pour ordinateurs portables.



Les ordinateurs portables modernes ont souvent besoin d'aide lorsqu'il s'agit de gérer la chaleur excessive. Le plus souvent, cela est dû à des systèmes de refroidissement pas très efficaces. C'est là qu'interviennent les coussins de refroidissement, par exemple le nouveau modèle Genesis Oxid 850 RGB. Le Genesis Oxid 850 RGB est un coussin de refroidissement pour les ordinateurs portables dont l'écran a un diamètre maximal de 17,3 pouces. Un refroidissement efficace de la chaleur sortant de l'ordinateur portable est assuré grâce à cinq ventilateurs. Le principal, de 140 mm, fonctionne à une vitesse pouvant atteindre 2500 tours/minute. Les quatre autres ventilateurs de 60 mm tournent à 1100 tours/minute. Cette configuration permet un flux d'air d'un volume d'environ 120 mètres cubes par heure.







Les ventilateurs du pad Genesis Oxid 850 RGB sont recouverts d'une feuille d'aluminium perforée, et le reste du boîtier est fabriqué en matériau ABS durable. L'objectif de cette structure est de soutenir l'ordinateur portable et de répartir efficacement la chaleur. De plus, l'utilisateur peut configurer le pad avec six réglages d'inclinaison afin d'adapter l'écran et l'espace de travail à ses besoins.







Les gamers apprécieront certainement le système d'éclairage RVB du ventilateur principal. Cela leur permet de compléter une station de jeu et d'autres accessoires éclairés, comme la souris et le casque. S'ils le souhaitent, l'illumination peut être désactivée en une fraction de seconde. Le fabricant a également inclus la possibilité de basculer entre trois vitesses de ventilateur, afin de donner un contrôle total sur le son émis par le pad, avec un maximum de 56 dB.







Le pad Genesis Oxid 850 RGB est alimenté par l'un des deux ports USB 2.0 disponibles, ce qui réduit le nombre de ports utilisés lorsqu'il est alimenté par un ordinateur portable. L'ensemble pèse environ 1,4 kg.



Spécifications techniques :



- Modèle : Oxid 850 RGB,

- Dimensions : 400 x 250 x 45 mm,

- Matériaux : aluminium, ABS.



Ventilateurs :



- Primaire : 140 mm, 2500 RPM (+/- 10%),

- Secondaire : 4x 60 mm, 1100 RPM (+/- 10%),

- Débit d'air : approximativement 118 mètres cubes/h,

- Volume : jusqu'à 56 dB(A),

- Connexions : 2x USB.



Le modèle devrait être disponible à l'achat avec un prix suggéré de 47.99 euros.



TECHPOWERUP