CORSAIR lance un assembleur PC en ligne, étape par étape.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui la sortie d’un nouvel outil puissant visant à aider les joueurs à assembler ou à mettre à niveau leur ordinateur, selon leurs besoins : le PC Builder CORSAIR. Combinant une vaste base de données pour connaître la compatibilité des pièces, des informations pointues sur le matériel et des conseils relatifs à l’assemblage, le PC Builder Corsair est une ressource inestimable pour effectuer des recherches et configurer un nouvel ordinateur.







Le PC Builder CORSAIR établit une liste de contrôle des composants selon vos besoins en s’appuyant sur une base données recensant l’ensemble des spécificités de milliers de composants d’ordinateur vendus actuellement. Il suffit aux utilisateurs d’indiquer le processeur Intel ou AMD, la carte graphique et la carte mère qu’ils ont choisis et le PC Builder Corsair propose une liste complète de composants primés CORSAIR, tous parfaitement compatibles. L’assembleur vérifie également que toutes les pièces sont adaptées au boîtier choisi, qu’il s’agisse d’un boîtier CORSAIR ou tiers. Dès lors, vous obtenez un panier contenant exactement ce dont vous avez besoin pour construire l’ordinateur de vos rêves et jouer à vos jeux préférés.







Le PC Builder CORSAIR est bien plus qu’un outil permettant de vérifier la compatibilité des pièces. Rien ne sert de prendre un composant trop puissant, mais choisir un composant trop faible peut freiner votre système en entier. En optimisant les pièces sélectionnées selon le système que vous souhaitez, le PC Builder CORSAIR s’assure que vous n’achetez pas une mémoire inutilement trop grande pour votre processeur ou une alimentation incapable de suivre votre système lors des parties de jeu intenses. En outre, l’outil fournit de précieuses informations d’experts CORSAIR sur le processus d’assemblage de l’ordinateur et sur les composants que vous avez choisis. Les utilisateurs peuvent aisément comparer les produits similaires, les disponibilités et les prix directement sur le site.



Pour essayer vous-même le PC Builder CORSAIR, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR