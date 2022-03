AMD isole les problèmes de bugs des performances de Windows 11 et Windows 10 de la fTPM.



Le calendrier de la barre des tâches et le centre de notification mettent-ils des heures à se charger sur votre PC Windows 11 équipé d'un processeur AMD Ryzen ? Vous remarquez des bugs aléatoires dans les performances ? Il y a de fortes chances que le décalage ne soit pas dû à des bugs de l'interface utilisateur de Microsoft, mais au matériel. AMD a découvert que certains PC Windows 11 et Windows 10 équipés de processeurs Ryzen connaissent des bugs intermittents lorsqu'ils fonctionnent avec le fTPM (firmware TPM) activé.







Le blocage des performances est dû aux transactions de mémoire en arrière-plan entre Windows et le fTPM, pour authentifier une action, car le fTPM joue le rôle de racine de confiance matérielle. Étant donné que le fTPM fait partie du micrologiciel UEFI qui réside sur la puce SPI flash EEPROM, le blocage des performances est dû aux transactions de mémoire liées au fTPM avec cette puce.



AMD a publié une solution de contournement immédiate et a annoncé qu'elle travaillait sur un correctif. Comme solution de contournement, vous pouvez passer du fTPM à un module TPM discret (ou dTPM), qui utilise le connecteur TPM 2.0 de votre carte mère. Les dTPM, tels que celui illustré ci-dessus, sont vendus sur Amazon entre 50 et 100 dollars. Veillez à désactiver Bitlocker avant de passer de fTPM à dTPM, si vous l'avez activé. Vous pouvez également attendre le correctif d'AMD, qui sera distribué par les fournisseurs de cartes mères ou d'équipements d'origine, sous forme de mises à jour du micrologiciel UEFI.



AMD s'attend à ce que les mises à jour du micrologiciel contenant le correctif commencent à sortir vers mai 2022. Elles utiliseront le microcode AGESA V2 ComboPI 1.2.0.7 (ou une version ultérieure). La dernière version d'AGESA dans la distribution est 1.2.0.6b.



TECHPOWERUP