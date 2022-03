L'antivirus Kaspersky retiré des utilitaires sur TLD.







L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a publié ces derniers jours à destination des entreprises françaises mais aussi des particuliers un ensemble de mesures préventives prioritaires et de bonnes pratiques à mettre en œuvre dès que possible pour protéger les infrastructures numériques de possibles représailles venant de la Russie en lien avec la guerre qui l'oppose à l'Ukraine et aux sanctions décidées par de nombreux pays occidentaux.







Parmi ces mesures, l'ANSSI recommande de renforcer l'authentification des systèmes d'information, d'accroître la supervision de la sécurité, de sauvegarder hors-ligne les données et les applications critiques ou encore d'établir une liste des services numériques critiques de l'entreprise.



Par ailleurs, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT) a publié le 2 mars 2022 un rapport sur les tensions internationales et la menace cyber. Ce rapport vise à attirer l'attention sur les risques consécutifs à l'utilisation d'outils numériques liés à la Russie y compris les différentes solutions de sécurité de l'éditeur russe Kaspersky comme l'antivirus bien connu du même nom. Le CERT précise, qu'à ce stade, rien ne permet de remettre en cause le niveau de qualité des logiciels Kaspersky mais ils pourraient, pour autant, à l'avenir être rendus inopérants ou ne plus recevoir de mises à jour notamment du fait de l'isolement de la Russie ce qui laisserait alors la porte ouverte à des cyberattaques sur de nombreuses machines à travers le monde. Le rapport du CERT ne recommande pas à proprement parler de désinstaller l'antivirus Kaspersky mais conseille très fortement de diversifier les solutions de cybersécurité.



Libre donc à chacun de choisir s'il veut continuer d'utiliser l'antivirus Kaspersky ou s'il préfère tout bonnement le désinstaller auquel cas il est primordial de le remplacer aussitôt par une autre solution antivirus pour conserver un bon niveau de sécurité. Pour ce qui concerne TousLesDrivers.com, vu le contexte géopolitique actuel, nous avons décidé par mesure de précaution de retirer de la rubrique Utilitaires le logiciel antivirus gratuit Kaspersky Security Cloud Free que nous proposions pourtant au téléchargement depuis de nombreuses années.



Comme solution de sécurité alternative, vous pouvez vous orienter sur Microsoft Defender qui équipe les dernières éditions de Windows ou vers des antivirus additionnels plus complets tels qu'Avast, Avira, Bitdefender, F-Secure, McAfee, Norton... Nous proposons pour rappel les éditions gratuites de certains de ces antivirus en téléchargement direct dans la rubrique Utilitaires.



Téléchargement



- Logiciels antivirus gratuits sur TLD : Cliquez ICI,

- Mesures cyber préventives prioritaires de l'ANSSI : Cliquez ICI,

- Rapport Menaces et Incidents du CERT-FR : Cliquez ICI.



