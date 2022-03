PHILIPS nous propose deux nouveaux écrans PC : Les 27M1N5200PA et 32M1N5800A.



Le Philips 27M1N5200PA convient parfaitement aux amateurs d'esports grâce à son écran IPS Fast 240 Hz Full HD de 68,5 cm (27"), tandis que le Philips 32M1N5800A offre une qualité d'image optimale aux utilisateurs de WFH grâce à son écran IPS 4K UHD de 80 cm (31,5") avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.











Les jeux évoluent, tout comme l'approche des joueurs à leur égard. Le jeu sur PC reste l'une des activités préférées après le travail, mais les horizons de nombreux joueurs s'élargissent aux jeux sur consoles de nouvelle génération. Pour répondre à ces exigences, la nouvelle série de moniteurs Philips M5000 apporte intensité et détails à la compétition, quel que soit le jeu : le Philips 27M1N5200PA convient parfaitement aux jeux compétitifs rapides des amateurs d'esports grâce à son écran IPS rapide Full HD 240 Hz de 68,5 cm (27"), tandis que le Philips 32M1N5800A offre une qualité d'image optimale grâce à son écran IPS 4K UHD de 80 cm (31,5") avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une multitude de fonctions polyvalentes pour l'utilisateur WFH.



Philips 32M1N5800A



Le Philips 27M1N5200PA offre une jouabilité intense grâce à ses caractéristiques hautement compétitives, ce qui le rend parfait pour les jeux multijoueurs compétitifs orientés vers l'action. Ces joueurs ont besoin d'écrans sans décalage et d'images ultra-fluides mais nettes et détaillées. Aucune image n'est perdue dans le feu de la compétition grâce à la fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz, tandis que le MPRT de 0,5 ms élimine efficacement les images fantômes et le flou, offrant des visuels nets et précis. Pour profiter pleinement d'un jeu sans bégaiement ni déchirement, ce moniteur est également doté de la technologie FreeSync Premium et d'un faible décalage d'entrée pour améliorer encore l'expérience de jeu. La dalle Fast IPS Full HD dont est équipé le Philips 27M1N5200PA apporte des images nettes et détaillées avec une grande précision des couleurs à l'expérience visuelle. "Les performances maximales sont notre principal objectif lorsque nous développons un de nos moniteurs de jeu. C'est la clé pour faire une vraie différence dans l'expérience de jeu des utilisateurs et maximiser leurs capacités dans les jeux. Ce moniteur est idéal pour les jeux rapides comme les FPS ou les titres MOBA, grâce à sa dalle Fast IPS qui présente un taux de rafraîchissement ultra élevé de 240 Hz, un temps de réponse des pixels GtG de 1 ms, de grands angles de vision et une luminosité de 400 nits ", commente César Reyes Acosta, chef de produit gaming chez MMD Monitors & Display.



4K, 144 Hz et HDMI 2.1 pour des configurations de jeu à l'épreuve du temps



Le Philips 32M1N5800A est un moniteur de jeu hybride à l'épreuve du temps qui répond aux innovations les plus récentes dans le secteur du jeu. Ce modèle répond aux besoins des jeux rapides sur PC et sur consoles de nouvelle génération, grâce à l'inclusion de la connectivité HDMI 2.1. Les joueurs peuvent choisir de jouer à des jeux PC intenses, en profitant de tous les avantages de son taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, ou de tirer le meilleur parti des dernières consoles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à la résolution 4K UHD. La jouabilité est fluide comme du beurre grâce au temps de réponse rapide de 1 ms (GtG) et à la synchronisation adaptative qui éliminent les déchirures et les bégaiements, et rend l'expérience de jeu presque entièrement sans lag grâce au faible décalage d'entrée.



Le Philips 32M1N5800A offre des couleurs précises et des visuels riches avec une résolution UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) et la technologie Ultra Wide-Color pour des images vives avec une large gamme de couleurs. Ce modèle est également certifié VESA DisplayHDR 400 pour offrir un contenu à gamme dynamique élevée avec des couleurs éclatantes.



Des réglages élaborés et ergonomiques



Le Philips 32M1N5800A est également doté de la fonction MultiView, qui permet de connecter plusieurs sources en mode PbP, idéal pour répondre aux besoins multitâches les plus exigeants. Les deux modèles sont dotés d'un design sans cadre à trois côtés et du SmartErgoBase, un support métallique ergonomique qui offre une gestion intelligente des câbles, ce qui est essentiel pour une installation propre et élégante. Compte tenu des préoccupations actuelles en matière d'hygiène, le 32M1N5800A est également doté d'une surface certifiée SIAA avec traitement antibactérien, qui réduit l'adhérence et la croissance des bactéries sur le boîtier du moniteur, offrant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire partout où le matériel est partagé.



La base SmartErgoBase du moniteur permet de nombreux ajustements ergonomiques conviviaux (notamment des ajustements de la hauteur, du pivotement, de l'inclinaison et du pivotement) afin de soulager les contraintes physiques des longues sessions de jeu. Les longues heures passées à jouer sans faire de pause peuvent également avoir un impact significatif sur les yeux, c'est pourquoi ces modèles sont dotés du mode LowBlue et de la technologie anti-scintillement pour une expérience visuelle agréable pour les yeux.

"Le profil du joueur classique a changé. Nos clients nous ont appris qu'en plus des performances de jeu les plus élevées, la fonctionnalité de bureau à domicile est de plus en plus importante pour leur utilisation. C'est pourquoi ces deux nouveaux écrans sont dotés des dernières technologies et d'une commodité supplémentaire, avec un hub USB intégré, des haut-parleurs et bien plus encore, pour la productivité et les jeux", conclut César Reyes Acosta.



Disponibilité et Prix



Le Philips 27M1N5200PA est déjà disponible au prix de 389.90 euros tandis que le Philips 32M1N5800A sera disponible à partir de mars 2022 au prix de 915.90 euros.



