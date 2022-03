Cooler Master, alimentation SFX entièrement modulaire certifiée GOLD blanc pur V SFX GOLD White Edition.



Cooler Master a annoncé le bloc d'alimentation standard SFX "V SFX GOLD White Edition" qui a acquis la certification 80 PLUS GOLD.







Une nouvelle version de la famille des blocs d'alimentation V SFX GOLD. Elle est proposée dans une variante blanche qui complète les machines à base de blanc et se décline en deux types avec des capacités de 750W et 850W. Elle adopte une conception très fiable qui repose entièrement sur des condensateurs fabriqués au Japon. Le type de câble est une spécification entièrement modulaire qui permet de fixer et de retirer n'importe quoi, y compris les câbles principaux, ce qui réduit le nombre de cordons pouvant être contenus dans un minuscule boîtier de PC à facteur de forme. Il prend en charge les systèmes haut de gamme avec jusqu'à 6 alimentations auxiliaires PCI-Express et 2 alimentations auxiliaires CPU (modèle 850W).







En outre, le système de refroidissement est doté d'un ventilateur FDB de 92 mm de diamètre au silence remarquable. Il propose un mode semi-fanless qui empêche le ventilateur de fonctionner lorsque le facteur de charge est inférieur ou égal à 15 %. Les dimensions extérieures sont de 125 mm de large, 100 mm de profondeur et 63,5 mm de hauteur. L'emballage comprend un support de conversion SFX-ATX qui peut être monté sur un châssis de PC compatible ATX. La garantie du fabricant est valable pendant dix ans.







Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D