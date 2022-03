Deux types de refroidissement par eau AIO Cooler Master avec pompe premium à double chambre sont disponibles.



Cooler Master a commencé la manutention des dernières versions de ses unités de refroidissement à eau tout-en-un, le Master Liquid PL240 Flux et le Master Liquid PL360 Flux.



La pompe à double chambre avec une construction à deux couches est une spécification haut de gamme avec un moteur intégré à haute vitesse qui utilise une roue à paliers en céramique pour augmenter l'efficacité de l'échange thermique avec le radiateur en poussant le liquide de refroidissement à un débit et une pression optimaux.



Flux MasterLiquid PL240







Les performances de refroidissement sont améliorées par la combinaison d'une base en cuivre de plus grande taille et d'épaisseur optimisée, d'une structure à microcanaux avec une surface étendue et d'un ventilateur dédié à la série Flux qui permet une rotation stable à grande vitesse grâce à la structure solide qui relie les bords extérieurs des pales.



Flux MasterLiquid PL360











Dans chaque cas, la vitesse du ventilateur varie de 0 à 2 300 tr/min à 10 %, le volume d'air maximal est de 72,37 CFM, la pression statique maximale est de 2,96 mmH2O, le niveau sonore maximal est de 32 dBA et la durée de vie du ventilateur est supérieure à 160 000 heures. Le bloc d'eau a une largeur de 89 mm, une profondeur de 75 mm et une hauteur de 40 mm, avec un niveau de bruit maximal de 15 dBA et une durée de vie de la pompe supérieure à 210 000 heures.



Les dimensions du radiateur du "Master Liquid PL240 Flux" sont de 119,6 mm de large, 277 mm de profondeur et 27,2 mm d'épaisseur, tandis que les dimensions du radiateur du "Master Liquid PL360 Flux" sont de 119,6 mm de large, 394 mm de profondeur et 27,2 mm d'épaisseur. La plate-forme est Intel LGA1700/1200/2066/2011-V3/2011/1151/1150/1155/1156, AMD Socket AM4/AM3 +/AM3/AM2/AM2 +/FM2 +/FM2/FM1/TR4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



