La clé USB Marvel Xtreme M80 de Silicon Power atteint les 600 Mo/sec.



Silicon Power a lancé la clé USB Marvel Xtreme M80, qui permet une connexion USB 3.2 Gen.2 avec une bande passante de 10 Gbps.







La vitesse de transfert est de 600 Mo/sec en lecture séquentielle et de 500 Mo/sec en écriture, ce qui dépasse les performances des SSD SATA3.0 (6Gbps). En outre, trois variantes avec des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To sont disponibles, ce qui le rend adapté au transport de grandes quantités de données. Le boîtier est composé d'aluminium résistant et dissipant la chaleur, et le logiciel gratuit "SP Widget" qui peut être sauvegardé, restauré et crypté avec AES 256bit est inclus.







Le corps principal mesure 17,8 mm de largeur, 68,5 mm de profondeur, 8,2 mm de hauteur et pèse 8,5 g. Le produit est garanti 5 ans.



Pas de prix pour le moment.



