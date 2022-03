MSI lance le PC de bureau MAG Trident S 5M.



MSI a publié un nouvel ordinateur de bureau pour le jeu, le MAG Trident S 5M, une machine dédiée au cloud gaming et au jeu mobile. Il est différent des ordinateurs de bureau traditionnels et vise davantage à aider les joueurs à profiter des jeux dans leur salon. Les joueurs n'ont qu'à activer l'émulateur du système Android (MSI APP Player) et le XBOX GAME PASS ULTIMATE gratuit pendant 30 jours via le logiciel Game Stadium développé exclusivement par MSI pour contrôler les jeux mobiles sur le canapé avec une seule manette. Vous pouvez facilement accéder aux jeux en nuage et à d'autres logiciels de divertissement.







L'APP Player exclusif de MSI permet aux joueurs d'émuler le système Android dans le système Windows. Les joueurs peuvent découvrir les jeux mobiles sur un écran plus grand avec de meilleures performances. Ils peuvent également utiliser la fonction Multi-Instance Manager pour ouvrir différents jeux dans différentes fenêtres. Certains jeux peuvent également activer le mode joystick, ce qui permet aux joueurs d'utiliser le même joystick pour jouer. Dans STEAM, vous pouvez jouer à des jeux grâce au mode grand écran intégré. Dans Xbox Game Pass Ultimate, il existe le même mode de fonctionnement pour vous permettre d'utiliser directement la manette afin qu'elle puisse être parfaitement appliquée à divers logiciels de jeu.







Petit ordinateur de bureau avec d'excellentes performances



Doté d'éléments de design minimalistes, le MAG Trident S 5M est équipé d'un APU AMD Ryzen 5700G à 8 cœurs/16 threads dans son boîtier de 2,6 litres et prend en charge la technologie FidelityFX Super Resolution, qui permet d'augmenter efficacement le nombre d'images de jeu de 2,4 fois. La carte mère est également équipée de 2 jeux d'emplacements SSD PCIe Gen 3 et d'un emplacement pour disque dur 2,5", ce qui permet aux joueurs de stocker davantage de jeux et de fichiers. Les composants peuvent être mis à niveau grâce à l'emplacement rapide spécialement conçu pour la carte mère. Il suffit de retirer une vis pour que l'ensemble de la carte mère puisse être mis à niveau.



Équipé de multiples fonctions appréciées des joueurs



L'expérience réseau est cruciale pour le positionnement du MAG Trident S 5M. Pour optimiser l'expérience réseau, MSI a introduit le logiciel LAN Manager afin d'améliorer les performances réseau pour les jeux mobiles, les jeux dans le nuage et les jeux sur PC, afin qu'ils puissent tous se dérouler sans problème. En termes de ports de connexion, il offre 3 sorties vidéo (HDMI 2.0, DP 1.4, et sortie VGA) pour aider les joueurs à profiter de différents contenus de divertissement en même temps. Le port USB 3.2 Gen 2 Type C situé à l'avant offre une puissance de 15 W, ce qui permet aux joueurs de réduire le temps de chargement des périphériques externes. Sur le côté du MAG Trident S 5M se trouve un raccourci physique G Key, qui peut être utilisé pour configurer un raccourci pour les logiciels fréquemment utilisés.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP