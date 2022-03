TECHPOWERUP nous propose un test de là : XPG Lancer RGB DDR5-6000 2x 16 Go.







ADATA est l'un des plus grands fabricants de mémoire flash et de DRAM au monde, avec une présence dans le monde entier. Fondée en 2001, ADATA n'a cessé de se développer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui : un leader du secteur. ADATA dispose de plusieurs lignes de produits pour s'adapter à différents marchés, la subdivision XPG visant les passionnés de PC et portant cette marque. La ligne XPG Lancer est proposée à la fois en SKU non-RGB et RGB, et la configuration 32 Go (2x 16 Go) est prévue pour 5200 MT/s et plus.



La DDR5 est le nouveau mot à la mode dans le monde de la technologie, car elle continue à faire les gros titres et à battre des records mondiaux. Le cycle se poursuit alors que nous entrons dans la fin du règne de la DDR4. Pour l'utilisateur occasionnel, abandonner la DDR4 n'est pas toujours bénéfique. TechPowerUp a déjà publié un article avec une comparaison approfondie des performances de la DDR4 et de la DDR5 avec la technologie Alder Lake d'Intel pour ceux qui veulent un regard approfondi sur les compromis entre les deux.



Maintenant que la poussière est retombée avec les processeurs Core de 12e génération d'Intel et le socket LGA 1700 qui les accompagne, la DDR5 commence à dépasser le point de basculement. Les avantages actuels du passage à la DDR5 sont mineurs, mais comprennent des fréquences de fonctionnement plus élevées, une tension plus faible et des modules plus denses. Au fur et à mesure que des kits à plus haute fréquence, comme ce XPG Lancer RGB 6000 MT/s, apparaissent sur la scène, l'écart avec la DDR4 va se creuser, ce qui permettra à la DDR5 de laisser derrière elle la génération précédente de DDR.







Voici la fiche technique :







XPG ne cesse d'étendre sa gamme DDR5 sous la famille de produits Lancer. Le kit de mémoire XPG Lancer RGB DDR5-6000 que j'ai testé aujourd'hui brouille les lignes entre la nouveauté et les attentes que la DDR5 offre aux consommateurs. Utilisant des timings modestes de 40-40-40-76 à 1,35 V pour son profil 6000 MT/s X.M.P, il nécessite néanmoins une carte mère compatible mise à jour avec le tout dernier BIOS.



Voyons maintenant comment ce kit XPG Lancer RGB DDR5 32 Go se positionne par rapport à la concurrence !



