Le kit RockIt Cool Copper IHS pour les processeurs Intel de 12e génération est maintenant disponible.



Le kit IHS RockIt Cool en cuivre pur pour les processeurs Intel Core de 12e génération est désormais disponible pour 32,99 $. Le kit IHS en cuivre pur remplace l'IHS de série sur le processeur Alder Lake une fois qu'il a été déverrouillé. L'IHS en cuivre offre une meilleure dissipation de la chaleur tout en assurant une excellente protection de la puce par rapport à une puce de processeur nue délidée.







Stock vs Delidded 12ème génération Intel Core @ 5.1GHz







Caractéristiques :



- Usiné CNC avec des tolérances serrées.

- Utilise le même guide que l'IHS d'origine.

- Surface accrue de 9,5 % par rapport à l'original.

- Surfaces lisses et plates pour un contact maximal avec le CPU et les solutions de refroidissement.

- Convient uniquement aux CPU de 12ᵉ génération. Testé sur 12900, 12600 & 12400.

- Le Copper IHS est 100% compatible avec les monoblocs EKWB et Bitspower.

- Guide sur la façon d'enlever facilement la soudure de la matrice du CPU.

- Marqué pour montrer la zone d'application du métal liquide afin d'éliminer les suppositions.



Disponibilité et Prix



Le kit Rockit Cool Copper IHS pour les CPU Intel de 12e génération est disponible pour 32.99 Dollars. Il est également vendu en tant que kit de mise à niveau (Rockit Cool 12th Gen Delid/Relid Tool + Rockit Cool Copper IHS for 12th Gen) pour 79.99 Dollars.



Rockit Cool propose également un kit de déverrouillage/redéverrouillage pour les processeurs Intel Core de 12e génération, vendu séparément. Le kit comprend un Quicksilver pour enlever la soudure en toute sécurité sur la matrice du processeur.



