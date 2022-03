MSI nous propose un nouveau boitier PC : Le MSI MAG SHIELD 110R.



Les boîtiers PC MAG SHIELD 110 sont pensés pour devenir vos meilleurs partenaires de jeu. Robustes et fiables, ils ne vous décevront pas quand vous aurez le plus besoin d'eux.



















UN PANNEAU AVANT DE CHOC



Le MAG SHIELD 110R dispose d'un panneau avant au look percutant et mémorable qui arbore un rétroéclairage LED RGB élégant et garantit un flux d'air entrant efficace pour le refroidissement du système.



BOUTON INSTA-LIGHT LOOP



Contrôlez rapidement le rétroéclairage LED RGB du panneau avant simplement en appuyant sur le bouton Insta-Light Loop. Appuyez dessus jusqu'à trouver le profil de rétroéclairage qui donnera à votre PC le look le plus élégant ou étonnant qui soit.



VENTILATEURS ARGB PRÉINSTALLÉS



Faites le show avec les ventilateurs ARGB préinstallés contrôlables par l'intermédiaire de MSI Mystic Light.



PANNEAU EN VERRE TREMPÉ



Les boîtiers MAG SHIELD 110 disposent d'un panneau latéral en verre trempé qui vous permet de montrer fièrement votre kit de watercooling, votre carte mère, votre carte graphique et votre alimentation.



FILTRE À POUSSIÈRE MAGNÉTIQUE



Un filtre à poussière magnétique est placé au-dessus du ventilateur supérieur afin d'éviter que la poussière ne tombe dans le boîtier. Ce filtre étant magnétique, vous pourrez facilement le retirer et le nettoyer quand il le faudra.



UN FLUX D'AIR OPTIMAL



Les boîtiers MAG SHILED 110 ont été pensés pour optimiser la circulation de l'air pour un refroidissement optimal. Ils intègrent deux ventilateurs et peuvent en accueillir un total de huit.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment (Rupture). Le prix sera de : 89.95 euros.



MSI