ZOTAC nous propose une nouvelle carte graphique : La ZOTAC GeForce RTX 3050 AMP LHR.



Soyez amplifié avec la série ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 basée sur l'architecture NVIDIA Ampere. Construit avec des RT Cores et Tensor Cores améliorés, de nouveaux multiprocesseurs de streaming et une mémoire GDDR6 à haute vitesse, le ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP donne naissance à un jeu amplifié.



















FAIRE BAISSER LE MERCURE

Refroidissement avancé



Un système de refroidissement IceStorm 2.0 plus raffiné est conçu pour une couverture plus large afin de maintenir le GPU plus frais et plus performant, avec des améliorations visibles et cachées.



PLUS RÉSISTANT



La conception souligne la durabilité avec une plaque arrière métallique enveloppante pour augmenter la rigidité globale de la carte.



LED LIT



L'éclairage LED blanc neutre de la carte graphique s'accorde avec tous les systèmes dans lesquels elle est installée.



PRENEZ LE CONTRÔLE



Avec une interface minimale simple et intuitive, l'utilitaire ZOTAC GAMING FireStorm fournit des outils simples pour transformer le réglage fin de votre GPU en une tâche simple. Surveillez votre GPU, contrôlez la vitesse du ventilateur, et bien d'autres options.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 15 mars 2022. Le prix sera de : 479.95 euros.



ZOTAC