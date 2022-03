CORSAIR et 2K s’associent pour fournir une expérience de gaming PC immersive de Tiny Tina’s Wonderlands.



CORSAIR, fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec l’éditeur de renommée mondiale 2K, donnant lieu à l’intégration de l’éclairage RGB immersif au sein du jeu très attendu Tiny Tina’s Wonderlands de Gearbox Software pour tous les appareils CORSAIR iCUE RGB. Les joueurs PC équipés de produits CORSAIR iCUE peuvent profiter d’effets lumineux exclusifs en temps réel qui prolongent l’action du jeu sur l’ensemble de leur configuration iCUE dans le prochain spin-off de la franchise Borderlands.







Développé par Gearbox Software et publié par 2K, le jeu Tiny Tina’s Wonderlands permet aux joueurs de créer leur propre héros multiclasse et de se lancer dans une aventure épique pleine de fantaisie, d’émerveillement et d’armes puissantes. Montez en grade pour vaincre le Seigneur Dragon tyrannique dans un monde fantastique chaotique animé par l’imprévisible Tiny Tina, qui sera votre guide imprévisible dans l’extraordinaire royaume d’un jeu de plateau où les règles s’appliquent rarement. En associant le chaos du « looter-shooter à la première personne » à une configuration de RPG de plateau fantastique, Tiny Tina’s Wonderlands ose mener les aventuriers vers un Merveilleux Chaos.



Les propriétaires de matériel CORSAIR compatible exécutant le logiciel CORSAIR iCUE verront les environnements créatifs et les effets plus vrais que nature de Tiny Tina’s Wonderlands se répandre au-delà de l’écran grâce à tous leurs composants et périphériques compatibles iCUE connectés. Que vous parcouriez le monde qui s’offre à vous à la recherche du butin, jetiez des sorts terribles à vos ennemis ou exploriez des donjons, tout votre écosystème iCUE s’illuminera en temps réel en réaction aux événements du jeu.







« Nous sommes ravis de nous associer à 2K et d’apporter une plus grande immersion dans le jeu à Tiny Tina’s Wonderlands », a déclaré Lauren Premo, Sr. Director of Software and Services chez CORSAIR. « L’intégration iCUE offre une expérience de jeu incroyablement captivante et sans égal, et nous sommes heureux d’améliorer l’action fantaisiste de Tiny Tina’s Wonderlands à travers elle. »



L’intégration iCUE de Tiny Tina’s Wonderlands sera disponible le 25 mars, date de sortie du jeu. Pour célébrer le partenariat avec 2K, CORSAIR organisera un tirage au sort pour tenter de gagner un PC personnalisé inspiré de Tiny Tina’s Wonderlands, ainsi qu’un exemplaire du jeu et un ensemble de périphériques CORSAIR.



