ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le DF800 FLUX.



Antec Inc, l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, présente le dernier mid tower de sa série primée Gaming : le DF800 FLUX. Le châssis présente de nouveaux effets visuels avec un design géométrique du panneau avant qui reflète les effets de lumière grâce à sa surface spéciale. Le panneau latéral en verre trempé à pleine vue permet à l'utilisateur de montrer sa construction, tandis que l'intérieur du châssis permet une ventilation réfléchie grâce à d'énormes prises d'air ainsi que beaucoup d'espace pour le watercooling et les ventilateurs du boîtier.







Le nouveau DF800 FLUX mesure 479 x 220 x 488 mm (DxWxH) et est compatible avec les cartes mères ATX, micro-ATX et Mini-ITX. En termes de ventilation, le boîtier peut accueillir trois ventilateurs de 120 mm / trois de 140 mm à l'avant, trois ventilateurs de 120 mm/deux de 140 mm sur le dessus, ainsi qu'un ventilateur de 120 mm à l'arrière et deux ventilateurs sur le capot de l'alimentation. Le DF800 FLUX est équipé de plusieurs ventilateurs préinstallés : trois ventilateurs ARGB de 120 mm à l'avant, un ventilateur inversé de 120 mm sur le capot de l'alimentation et un ventilateur de 120 mm à l'arrière du boîtier.







Pour un refroidissement par eau supplémentaire, le DF800 FLUX peut accueillir un radiateur de 360 mm à l'avant et sur le dessus et un radiateur de 120 mm à l'arrière. Le boîtier dispose de trois cages de disques durs 3,5" convertibles sans outil (convertibles en 2x 2,5" SSD), de trois espaces de montage pour SSD 2,5" ainsi que de sept emplacements d'extension. Le DF800 dispose de beaucoup d'espace pour les cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 405 mm et d'une ventilation efficace, ce qui le rend particulièrement adapté aux joueurs également. Le DF800 FLUX prend en charge les refroidisseurs à air haut de gamme avec une hauteur maximale de 175 mm pour le refroidisseur de l'unité centrale et les blocs d'alimentation d'une longueur de 205 mm.







Le panneau I/O comporte des boutons d'alimentation et de réinitialisation, deux USB 3.0 et des prises micro/audio. Les bouchons anti-poussière inclus permettent de prévenir les dommages. Avec 34,5 mm à l'avant et 26,5 mm à l'arrière, le boîtier offre suffisamment d'espace pour la gestion des câbles, ce qui permet une construction propre et un flux d'air optimisé.







Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le boîtier est désormais disponible dans le commerce à partir de 93 euros.



TECHPOWERUP