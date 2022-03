TECHPOWERUP nous propose le test du : Silicon Power XS70 1 To SSD.







Silicon Power est un fabricant de matériel informatique taïwanais fondé en 2003. Dans les cercles d'enthousiastes, ils sont bien connus pour fournir des produits de stockage flash de haute qualité à des prix raisonnables. Les différentes lignes de produits de Silicon Power comprennent des modules DRAM, des SSD, des lecteurs flash et des supports de stockage portables.







Aujourd'hui, nous allons examiner le SSD Silicon Power XS70 de 1 To. Ce dernier SSD est construit autour du très populaire contrôleur E18 de Phison associé à la toute nouvelle flash 3D TLC NAND de 176 couches de Micron - une combinaison que nous avons déjà vue dans plusieurs autres SSD, comme le Kingston KC3000 et le Corsair MP600 Pro LPX. La mémoire cache DRAM de 1 Go de Samsung est également incluse ; il semble que nous assistions enfin à la commercialisation à grande échelle de ces disques Phison E18 avec B47R.



Voici la fiche technique :







Le Silicon Power XS70 est proposé dans des capacités de 1 To (130 Dollars), 2 To (250 Dollars) et 4 To (750 Dollars). J'attends toujours des informations sur l'endurance de ces modèles, mais compte tenu des versions précédentes similaires, il s'agit probablement de 700 TBW, 1400 TBW et 3000 TBW respectivement. Silicon Power inclut une garantie de cinq ans avec le XS70.



TECHPOWERUP