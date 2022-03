AZZA lance les refroidisseurs AIO BLIZZARD SP 240 et 360.



AZZA annonce le lancement des refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un BLIZZARD SP 240 et BLIZZARD SP 360 dans la région européenne. Axés sur la haute performance et le style, les refroidisseurs de la série AZZA BLIZZARD SP sont équipés d'une pompe à 3200 tours/minute à profil bas et d'un boîtier rotatif doté d'un effet d'éclairage miroir infini ARGB taillé en diamant. Les radiateurs de 240 mm et 360 mm comportent un motif d'ailettes carrées qui améliore la dissipation de la chaleur et sont associés aux ventilateurs Hurricane SP Digital 120 mm PWM ARGB d'AZZA.







Excellentes performances de refroidissement



Les refroidisseurs de la série AZZA BLIZZARD SP font fonctionner leur pompe à un régime constant de 3200 tr/min, ce qui permet d'obtenir un débit maximal à tout moment avec un faible niveau sonore de 25 dBA. La pompe est reliée au radiateur par une paire de tubes en téflon sans fuite de 400 mm de long, enveloppés dans une maille de rayonne durable et résistante aux hautes températures. Les Blizzard SP 240 et 360 sont livrés avec un jeu de ventilateurs AZZA Hurricane SP Digital 120 mm avec contrôle PWM et une plage de vitesse de 700 à 2200 tr/min.



Éclairage RVB élégant



Le bloc de pompe du processeur est un miroir infini RVB adressable, stylisé avec une découpe en forme de diamant sur le pourtour, et un anneau de lumière le long du bloc. En outre, le couvercle du bloc de pompe peut être tourné pour assurer le bon alignement du logo. Les ventilateurs Blizzard SP sont dotés d'anneaux lumineux intérieurs et extérieurs de LED ARGB. Les ventilateurs et les LED de la pompe sont compatibles avec tout logiciel de carte mère pour une personnalisation complète des effets lumineux.



Les Prix :



- AZZA BLIZZARD SP 240 : 99 euros - Cliquez ICI.

- AZZA BLIZZARD SP 360 : 129 euros - Cliquez ICI.



VORTEZ